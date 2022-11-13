自由廣場》福爾摩沙的故事，何時開始流傳？

◎ 呂自揚

台灣島南北長四百公里，四百多年前的葡萄牙帆船，在汪洋大海中只是滄海一粟，要從何處海面看台灣島，才會美麗得令人像傳說中的高呼Formosa呢？

歷史學者許倬雲在《台灣四百年》寫說：「一九五七年第一次離開台灣，赴美求學。船從基隆出海，已經是下午了，遶航過台灣的東北角，然後往東南方向行駛。那整個下午，我一直在瞭望台灣島，船漸行漸遠，到了一定距離之後，台灣島看上去已經不像一個島，而像一個翡翠的盆景：蒼翠的山林，起伏的輪廓。漸漸地，台灣島從翠綠變成蒼色，再從蒼色變成墨色，後邊對著的是落日餘暉，一圈光環照在山上。當時，我就感覺，哦，這就是葡萄牙人叫他『福爾摩沙』的原因。」

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許倬雲的敘述生動有趣，而且與相傳已久的福爾摩沙故事正相呼應。

台灣是何時開始流傳葡萄牙水手高呼Formosa的故事呢？

翁佳音、黃驗著《解碼台灣史》，說是一九七○年代有一部台灣史寫說「葡萄牙人航經台灣海峽，遙望台灣，樹木清籠而美麗，乃譽之為美麗之島」，是成為「葡萄牙人驚嘆美麗之島」歷史敘述的起源。

這部台灣史可能取自連橫《台灣通史》：「（明）萬曆初，有葡萄牙船航東海，途過台灣之北，自外望之，山嶽如畫，樹木青蔥，名曰科摩沙，譯言美麗，是為歐人發見台灣之始。」科摩沙即福爾摩沙。

然而，比一九二○年出版的《台灣通史》更早的是，基督教長老教會牧師馬偕，在一八九五年寫的《福爾摩沙紀事》，就已記載說：「Formosa這個字是葡萄牙語。它是一個形容詞，美麗的意思，在一五九二年首次被用來稱呼這個島。當時，葡萄牙一些勇敢的航海者，行經島嶼的東海岸，看到綠油油的山脈，山峰突出於浮雲之間，小瀑布在熱帶的陽光下閃閃發光，土地上面搖擺著羽毛般的竹林，不禁高興地喊叫:Ilha Formosa ilha Formosa!（美麗島，美麗島！）」

馬偕對島嶼有雲有瀑布有竹林的詳細描寫，可能來自他曾到宜蘭花蓮宣教，親眼看東海岸之美的聯想，所說的年代一五九二年也未必正確。然而根據馬偕的記載，我們可以明確知道，早在大清帝國把台灣割給日本的一八九五年之前，葡萄牙船上水手遠見台灣高呼Ilha Formosa的故事，就已在流傳了！

（作者為作家，著有《詩寫台灣》）

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