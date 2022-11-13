自由廣場》拜習會美國通報台灣 中國廢話什麼

◎ 張國財

G20領袖峰會本月十五日將在印尼峇里島登場，媒體報導，拜登與習近平在峰會期間將進行「拜習會」。對於美國表示會將「拜習會」情況向台灣通報一事，中國外交部發言人趙立堅於十一日稱：「美方此舉嚴重違反『一個中國原則』和『中美三個聯合公報』，性質十分惡劣！」

中國的「一中原則」主張「世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政權，台灣是中國的一部分」；美國的「一中政策」是「世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政權」！在中國的「一中原則」下，台灣問題是中國的內政問題，台灣海峽是中國的內海；在美國的「一中政策」下，台灣問題絕非中國的內政問題，台灣海峽是世界各國都可以自由航行的國際水域！

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美國將「拜習會」情況向台灣通報，固然違反中國（對台灣主權極盡霸凌之能事）的「一中原則」，卻無一丁點兒違反美國（未對台灣主權穿小鞋、戴小帽、套枷鎖）的「一中政策」！

至於中國指責美方嚴重違反「中美三個聯合公報」，「性質十分惡劣」，說得好像中國是「性質十分善良」、規規矩矩遵守國際條約的國家。實則，一八九五年的馬關條約，白紙黑字的「將台灣、澎湖永遠讓與日本」，二○二二年的今天，中國還敢瞎扯「台灣是中國固有領土、神聖不可分割的一部分」？又如保證香港「回歸」中國後，「一國兩制」「五十年不變」的《中英聯合聲明》，既有中國總理趙紫陽和英國首相柴契爾夫人簽署確認，還聯合國登記在案，沒想到在香港回歸才二十二年後，中國就以「歷史文件」、「不具有任何現實意義」、「不具備任何約束力」給扯個稀巴爛！

照中國的邏輯，一九八四年十二月十九日中英兩國在北京簽署、一九八五年五月二十七日正式生效的《中英聯合聲明》是「歷史文件」、「不具有任何現實意義」、「不具備任何約束力」，那更早的「中美三個聯合公報」（即分別訂於一九七二、一九七九、一九八二年的上海公報、中美建交公報、八一七公報），更是「歷史文件」、「不具有任何現實意義」、「不具備任何約束力」，不是嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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