自由廣場》評建商須先籌措五成自備款

◎ 胡偉良

近期的預售屋爛尾樓事件引發了社會的極大關注，台灣的一些行庫高層為了防範放款風險，甚至訂定了五大管制措施，其中有四項算是合情合理，也早經民間銀行、開發業者所認同，並行之有年，而「建商須先籌措五成自備款，行庫才撥款」的規定，則是令人驚訝，若真正實施，恐將引發掀然大波，將產業推向絕路。

預售屋爛尾樓事件真的會引發社會動盪嗎？從台灣和中國大陸的爛尾樓事件來看，並不致於。事實證明，迄今台北地區已發生的幾個爛尾樓事件，後來大多藉由法拍程序取得翻身機會，部分更是接手續建完畢，銷售上還取得亮眼佳績，各自透過不同風貌重返市場。

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迄今台北地區已發生的幾個爛尾樓事件，後來大多藉由法拍程序取得翻身機會，部分更是接手續建完畢，銷售上還取得亮眼佳績。（本報資料照）

不是一兩個建商或建案出了問題，就代表整個市場都有問題。上述行庫的激進而突發性作為反而是因小失大、因噎廢食的舉措，硬要因為少數特殊的個別案例，就下重手，把整個產業推向絕路。

為什麼民眾不買房？和疫情、和有錢沒錢都沒太大關係；反而，在金融機構的冒進行動下，會讓建商資金流斷裂。資金流動性沒了，建案就會蓋不下去，而造成爛尾樓。買預售屋可能變成爛尾樓，民眾看到了這樣的風險，購房意願就會下降，就會形成了惡性循環。

房地產業原本就有金融加速器的作用，房地產製造了資產，有了資產可以拿去抵押、借錢。反之，如果房地產放貸收縮，整個社會的信用也會跟著收縮。在我們需要刺激經濟的時候，這會給經濟運作增加困難 。

至於建商倒閉會不會讓房價下修？不會，因為日後的供應量會更少，加上台灣充斥的老屋，日後的房價在新屋供應不足下，只會繼續上漲，但房屋只會更醜陋、更不安全。

（作者為台北市、新北市老屋改建發展協會榮譽理事長）

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