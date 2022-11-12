自由廣場》這次，我支持蔡總統

◎ 胡文琦

媒體報導，針對全球的自由民主近年遭受俄羅斯與中國大陸等區域強權挑戰，據悉，由美國前總統小布希所設立的「布希總統中心」，台灣時間十一月十六日將以「民主困境」為題舉辦討論會，屆時參與活動的除了小布希本人外，還有烏克蘭的總統澤倫斯基和我中華民國的總統蔡英文。「布希總統中心」聲明，會議過程中澤倫斯基會以遠端方式參與對話，而蔡英文也將以同樣方式以「在自由的路線上前行」為題來發表言論。

據悉，小布希中心執行長的克萊莫（David J. Kramer）表示，「即便面對當前的威脅，包括普廷對烏克蘭發動名不正言不順的入侵之際，全世界對自由毫無畏懼的支持，仍沒有退縮」。他還說，「我們對於能邀請到澤倫斯基與蔡英文總統等無畏領袖參與，感到相當榮幸。在烏克蘭和台灣人民為自由生活而戰的時刻，我們與他們站在一起。」對於此番蔡總統能夠共襄盛舉，筆者自是也有高度的期待與肯定之意。

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坦白說，暫且不論美國目前也正陷入所謂「兩極分化」、「民主倒退」與「民主內戰」的困境，基本上，果若我們仍願意相信民主、自由的本質與理念的話，那套句政治學ABC的大哉問就是，「民主的弊端，就要用更民主的方式來解決」。而就在蔡總統獲邀參加此一會議「凸顯中華民國『實質存在』」之際，筆者要呼籲此刻的所有朝野政黨，請先暫時放下國內的政治攻防與恩怨，就讓我們一起支持蔡英文總統。

（作者為前中國國民黨發言人）

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