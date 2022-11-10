自由廣場》評所謂「正義魔人」

◎ 陳文卿

某家炸物店因糖寶寶小孩點了四十元炸物無法付款，老闆因而咆哮並報警。此事件在網路炸開後，大家一面倒指責老闆，讓炸物店因而關門停止營業了。個人認為，當大家因同情弱勢的唐寶寶時，是否對於賺取微薄利潤的炸物店老闆缺乏同理心？

炸物店老闆的做法當然不對，但是小生意人每天碰到各式各樣的客人，有時忙不過來，或難免有些情緒上的問題而舉止欠當。但卻要遭受排山倒海的責難，甚至因而店開不下去，影響生計，是否也值得同情？

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為了區區四十元就找警察來，太小題大作了。可是為了發了一頓脾氣罵了小孩（不論是否是唐寶寶），就要遭受到這麼多「正義魔人」的責難。老闆受到的委屈，可能也不下於唐寶寶的媽媽吧？

網路世界往往可以將雞毛蒜皮小事無限放大，也讓很多人莫名其妙成為萬夫所指的惡人。因此所謂「同理心」不能只是單方面地基於同情弱者的角度去指責一方，應該同時站在兩造的角度來設想。某人做出不合情理的舉止，可以針對該事件本身做糾正，卻不能無限上綱到這個人就是缺乏同理心的大壞蛋。而自詡為維護正義者，也應該自問是否對炸物店老闆有同理心？

其實，比起要求有同理心，更重要的是關懷與體諒。唯有如此，才能消弭暴戾之風，並創造溫馨和諧的社會。

（作者任職環保服務業，新竹市民）

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