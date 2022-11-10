自由廣場》該下架萬年總校長了！

◎ 鄭秀玲

今年底除了縣市長等九合一選舉外，還有十八歲公民權複決案。二大政黨主席雖對外表示支持此案，卻仍坐視少數退休已久的老人繼續做好坐滿多個重要職位，讓年輕人情何以堪？本文舉其中一荒謬實例敘明如下。

馬政府時期的吳清基教育部長，在卸任前一年就率同屬下一起參與台灣教育大學系統（成員為數所師專升格的教育大學）的籌備，並刻意未訂定總校長任期，卸任後（二○一二年）旋即自行擔任該大學系統的總校長。此自肥案曾於二○一五年被仉桂美等監委糾正，然而教育部迄今仍未訂定總校長的任期限制，以致他厚顏續任迄今，已超過十年，比總統任期還長。當全國上下正在拚新世代新教育的轉型和升級，他過時的專業能力和視野，真能勝任這個攸關未來師培的職務？

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馬政府時期的吳清基教育部長，在卸任前一年參與台灣教育大學系統的籌備，並刻意未訂定總校長任期，卸任後旋即自行擔任該大學系統的總校長。他厚顏續任迄今，已超過十年，比總統任期還長。（本報資料照）

每當媒體和立委們質詢他的無止盡續任，他總以此為無給職的志工搪塞。我們每個人也都想當這樣的教育志工啊！這個總校長職位還帶給他諸多好處，包括六家私立學校董事、四家大學講座教授及台塑獨立董事。據高教工會近期估計，吳清基在領退休俸的同時，他退休後迄今的董事車馬費、酬金、講座教授薪酬和研究費，至少超過三三八○萬元，並批評他是「台灣教育史上最強門神」，從以下事證可見一斑。例如二○一九年首府大學董事長被爆聘用其大學剛畢業的兒子擔任主祕，年薪二百萬元，受外界批評後，以聘任吳為董事當門神因應。二○二○年明道大學以不實廣告招進非洲學生，卻安排非法打工，成為國際醜聞，校方亦趕緊聘其擔任董事來擺平。全教總、高教工會與多個教育團體在今年教師節召開記者會，點名吳清基等人退休門神肥滋滋，導致兼課專案年輕教師慘兮兮。

面對各方的批評，吳清基總校長職位多年來仍紋風不動。吾人呼籲國民黨朱主席要積極勸退黨員吳清基，才能展現提攜年輕人的承諾。蘇院長和潘部長也不應再縱容此擺爛人事案，盡速增訂總校長的任期限制和遴選相關辦法。既然二○一五年監察院糾正報告已指出大學系統委員會對系統各大學間的合作事項僅有提供策略性規劃、發輝諮詢和倡議功能，而非具有實質決定和指揮權，否則恐有凌駕大學主體性、迴避大學民主機制之虞。因此，大學系統總校長不宜再酬庸給退休校長兼任，而是由系統內選任適當現有聘任人員或由校長輪流兼任。如果兩大黨再不積極處理此案，國人只好以選票來下架此萬年總校長！

（作者為台大經濟系兼任教授）

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