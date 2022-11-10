自由廣場》社會不需要廉價的口水

◎ 陳國雄

針對國民黨候選人林耕仁爆料高虹安助理費私設小金庫，經費幾乎全都來自助理的捐獻，但大部分卻用於立委的花銷，這種對弱勢助理占盡便宜的慣老闆，實屬無品，令人氣憤。而且，倘若這些所謂助理的自願捐款來自謊報加班費，更是犯罪行為，比無品更可惡。有良心且正直的知情者提出檢舉，乃是善良公民的表現。

民主選舉是嚴厲檢驗政治人物的場合，實屬民主競爭的常態，如果怕熱，就遠離廚房。爆料者提出可供檢視的資料，豈容隨意反擊一句「抹黑」就能卸責，民眾又不是笨蛋，只有笨蛋才會認為別人是笨蛋。但是當過台大醫學院教授的柯文哲市長完全不辨檢舉事證的真偽，反而攻訐爆料者和批評者「無品」、「抹黑」，其實是自己缺乏是非觀念，人格上令人不屑。

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更可笑的是，爆料的林耕仁也臨時縮手，不把檢舉資料提供檢調單位。或許是出自選戰策略的考量，但是民間也有被施壓、被摸頭或搓圓仔湯的傳聞，疑雲重重。但令人關切的是，如果林耕仁掌握的資料涉及高虹安的違法證據，卻不願提供給檢調單位，難道不是在隱匿犯罪嗎？如果這種人當上地方首長，難道不會慣性地掩蓋各種犯罪行為嗎？

民主選舉的爆料者應提出有證據力的資料，被爆料者也應坦然面對質疑，提出足以澄清自己清白的事證。倘若如此，則沒有人是「無品」，也沒有人是「抹黑」，這個社會不需要廉價的口水。

（作者為台灣安保協會理事）

◎ 陳啟濃

民眾黨為了高虹安住院特別開了臨時記者會，黨主席柯文哲和幾位黨籍幹部義憤填膺，講得慷慨激昂，彷彿民眾黨受到了天大的委屈。

然而，候選人從登記參選當天，就要接受人民高規格的檢驗，因為她或他若選上，是掌握公權力、分配資源的人。人民除了檢驗候選人平時行為，還要了解有無違法的嫌疑與事實。柯文哲講的政府動用國家機器抹黑，根本是鬼扯！歷次選舉都是這樣，並沒有對民眾黨特別嚴格。

期待民眾黨面對諸多相關指控的證據，要好好澄清。動不動就把事情無限上綱到「國家機器迫害」，老實說，老套了！

（作者任職教育界，南投縣民）

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