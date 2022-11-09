自由廣場》台灣社會能讓身心障礙者自立生活？

◎ 黃彥融

日前發生一名唐氏症患者到炸物店購買食物，點完餐後發現忘記帶錢，卻遭店家怒吼並報警，使得該患者身心嚴重受創。事件爆發後，消費者群起留言，使店家僅剩一星負評。筆者並非想要跟隨撻伐，也非要說明身心障礙者的特質，而是期望藉此，讓大家去思考「我們的社會準備好讓身心障礙者，自立生活了嗎？」

特殊教育目的之一，即為培養每一位學生能有獨立自主生活的能力，因此在教育中，除教導一般學科能力外，更要開設特殊需求領域課程，以協助身心障礙學生得以解決學習時所產生問題，亦可根據其需求幫助學習。

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「特殊教育辦不好，是國家的負擔」，一個國家進步與否，其特殊教育辦理的品質好壞常被視為重要指標。我國特殊教育向來被視為亞洲國家的典範，在融合教育實施上獲得肯定，在十二年國教課綱當中讓特殊教育課程結合普通課程中，實為融合教育的一大進步。透過教育期望，能多提升身心障礙學生在參與社會的準備度，惟相關理念是否拓展到周遭所謂的「正常人」，值得社會大眾深思。筆者想問，在學校教育中，一再教導身心障礙學生能夠融入社會，但學校有同時教導普通學生去理解、接納、關懷及同理這些身心障礙學生嗎？

在今年甫完成的身心障礙者權利公約（CRPD）第二次國家報告國際審查中，其中便提及「將促進融合性教育的責任，從特殊教育轉移到普通教育」。顯示以往在促進身心障礙學生融合的責任，都在特殊教育中，然而要讓身心障礙者享受公平權益的某些因素，便落在大眾身上。因此，要促進身心障礙者能有更佳生活品質，除透過有效的特教提升外，更重要的是，一般大眾是否對身心障礙者能有更進一步的理解與關懷。

其實，二○一三年即有一起唐氏症患者到麥當勞消費，卻遭店經理謊稱是「流浪漢鬧場」報警驅趕。顯示社會大眾對身心障礙者有誤解，甚至歧視。如果我們的社會最終期望身心障礙者能夠獨立生活、自行上街買東西、自行搭車、自行進食，甚至自行居住。那麼是否在我們的學校教育或社會教育中，能夠透過正式與非正式的課程，教導如何跟身心障礙者相處，教導一般人能給予「正常」的眼神，當他們冒犯你時，能給予「寬容」的對待，當他們陷入困難時能給予「適時且適當」的幫助。因為社會多一點理解，或許就能少一份歧視。

（作者是國家教育研究院助理研究員）

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