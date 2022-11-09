自由廣場》是誰讓詐騙犯如此囂張？

◎ 林政武

前幾天學校班會課，針對反詐騙這個議題，請來警官對學生進行宣導，根據警官提供的官方資料，被詐騙的案例分布在各年齡層，對於心智年齡發展還未成熟的年輕人來說，比例最高的就是「援交型」詐騙。筆者的學生就曾經被騙過，由於對異性好奇，偷阿嬤的錢去超商買遊戲點數，前前後後花了四萬多元，卻連對方的臉都沒見到，事後雖然到警局備案，錢終究追不回來。

除了上述的援交型詐騙之外，還有投資型、購物型和感情詐騙等，詐騙集團在社群平台投放廣告，亂槍打鳥，儘管大部分的人對於這類廣告都避而遠之，甚至積極檢舉，但詐騙集團就像打不死的蟑螂，如影隨形。政府跟學校這些年來，積極地利用各種管道作反詐騙宣導，但受害者不減反增。前陣子媒體報導柬埔寨事件駭人聽聞，但想不到連台灣都出現類似囚禁被害人手法，甚至虐人致死，詐騙集團為何如此囂張？

請繼續往下閱讀...

真正的詐騙首腦很難被抓到，加上這些組織犯罪集團分工明確，層層節制，會設置斷點，最下層的那些車手（負責到ATM領贓款的人）跟打電話、發文的行騙者是最容易被逮的下游詐騙犯，他們根本不知道背後的詐騙高層是誰？就算知道也不感透漏任何訊息給警方，因為黑道的律法不是斷手斷腳就是殺人滅口，而這些詐騙犯高層沒有清理乾淨，詐騙就永遠沒辦法斷根。

筆者畢業於台灣師大，猶記校歌第一句「教育國之本」，每當社會風氣敗壞，總有人會說，學校教育出了問題，但教育不光是學校老師的責任，家庭教育跟社會教育責無旁貸，當學校端教育學生歹路不可走，要好好讀書，好好做人做事，將來才會有璀璨的人生，我們看到的是黑道大老慶生或告別式，政治人物成為座上賓，警政高層接受招待，進入豪宅招待所，而安分守己過日子的年輕人買不起房，養不起車，成了不婚不子不戀愛的三拋世代，反觀詐騙犯租豪宅、購買豪車、戴高級手錶，成天在網路炫富，而這就是台灣的現況，不是嗎？

（作者現任國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法