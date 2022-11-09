自由廣場》﹙林保華專欄﹚中國青年救國團救什麼國？

救國團舉行了所謂「公義、自由、和平、救國」的遊行，以抗議被列為國民黨附隨組織，其財產為國民黨黨產。前總統、國民黨前主席馬英九與國民黨台北市長參選人蔣萬安親自出席，蔣萬安還口口聲聲救國團是他祖父蔣經國創造的，為救國團的遭遇鳴不平。

蔣經國是不是蔣萬安的祖父，這裡暫且不論。然而既然是蔣經國創立的，其黨國特色也很清楚，豐厚的財產自然不是白手起家，黨產會都有考證，無需我多言。我要說的是，為何現在台灣的媒體都稱它為救國團而不是其全名「中國青年救國團」？有了這個全名，人們就會明白，這是中國的救國團而非台灣的救國團！他們要救的是中國，不是中華民國台灣！中國五星旗參與遊行就說明一切。

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因為他要救中國，所以拒絕喊出「抗中保台」；拒絕簽署在中國侵略中華民國台灣時的「不投降同意書」，並且謾罵為「白痴」；也拒絕加入由卅多個國家數百位議員組成的「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」。也許，蔣萬安強辯說，他指的中國是中華民國，然而去問聯合國或世界其他國家，中國的首都是北京還是台北？只有白痴才會認為是台北。在台北市長候選人辯論會上，蔣萬安（包括黃珊珊）都不敢對中華民國與中華人民共和國互不隸屬的議題表態，還捍衛什麼國家主權？

然而，中國青年救國團真正的全名，也就是蔣經國創立時的全名是「中國青年反共救國團」，這才是馬英九、蔣萬安，還有現在所謂救國團諸公不敢面對的。蔣萬安含含糊糊說救國團成立與現在的時代已經變了。他不敢指出變了什麼？救國團在二○○○年改名，但不是因為失去聯合國席位而改為「台灣青年反共救國團」，而是拿掉「反共」兩字。請問，沒有反共如何救國？不論救中國，還是救台灣，都得反共！閹割了救國團，等於閹割了蔣經國，那蔣經國怎麼還會有蔣萬安這樣的孫子？

中國青年救國團拔掉「反共」兩字，自然得到國民黨的認可，甚至充當國民黨的馬前卒，所以五年後國民黨主席連戰訪問中國，公然打出「聯共制台」旗號，豈止不反共，還要聯共，協助共產黨吞併台灣。

這就完全理解，為何蔣萬安見到「抗中保台」就會念念有詞，為什麼對陳時中等醫療團隊維護台灣被武漢肺炎入侵時的卓越成就那樣仇視，因為台灣把中國比下去了。他要救的就是習近平，協助習近平完成所謂統一大業，協助習近平稱霸全球，他們眼中的民族復興，卻是台灣人民、中國人民，乃至全球的災難。

蔣萬安要拯救救國團很容易，那就去擔任救國團團長，恢復蔣經國時代的反共原名，然後打回中國去。認同中共一黨專政的暴政，為中共吞併踐踏台灣效勞，居然還敢說是「公義、自由、和平」，真是恬不知恥！連「反共」兩字都不敢說，蔣經國有這樣數典忘祖的孫子嗎？難怪不敢去驗DNA。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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