自由廣場》台灣有以待之 始能無懼大敵當前

◎ 林逸民

拿破崙曾說戰爭三要素就是「錢、錢、錢」，打仗需要錢，尤其是戰爭高度科技化的現代，就算是號稱「不對稱」的無人機，最便宜的土耳其拜卡公司所生產，一架也需要百萬美元，不論國防要如何改革，沒錢是萬萬不能，台灣當前國防預算佔國民生產毛額僅超過二％；相對的，以色列面對伊斯蘭諸國，遠比台灣面對中國的威脅更小，但是以色列卻編列五‧六％國民生產毛額的國防預算，台灣要能抗衡中國，最起碼也要與以色列看齊。

編列倍增的國防預算，當然會有預算排擠，台灣人民與政治人物都要想清楚輕重緩急，一個面對瘋狂強鄰威脅的國家，提倡長照、健保要納入更多照顧弱勢等等主張，實在並非最優先事項。台灣必須把資源投入在投資青壯年、投資創新、投資最有競爭力的強勢產業，而非整天高喊福利國家、照顧弱勢。若是戰備不足，誘使狂人掀起戰端，弱勢在戰火中都是即刻犧牲，不論如何照顧都失去意義。

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國家整體經濟規模更大、財政能力更好，也就更能負擔軍事預算，因此，經濟發展優先是無庸置的方向。所謂環保議題不能無限上綱，當然，國土不能隨意汙染，但是不能允許假環保為名的反開發主義。例如：若是為了保護藻礁而反對國家戰略所需的重要能源建設，因而削弱了國力，其結果是誘使中國侵台，戰爭是最不環保的事，砲火下滿目瘡痍，藻礁灰飛煙滅。

作戰之前，要有完善的後勤，更需充分的情報，才能克敵機先。有充足的國防經費為基底，進行國防全面改革，不論是購買、研發製造生產軍事裝備，或是改善軍人待遇、以及提升訓練水準，打造一支符合現代台灣防衛作戰所需的戰力，並且發展民防，軍民密切合作。另一方面，也編列充足的情報預算，重新整頓目前混亂衰敗且有認同問題的情報單位後，擴大發展為能徹底掌握敵情的有效情報體系。

但作戰仍需要人，有錢固然可請外籍傭兵，但是其戰鬥意志總是遠遠不如保衛自身家鄉的本國人，因此，少子化是嚴重的國安問題，面對這樣的困境，短中期對策，必須立刻恢復徵兵制的有效役期，一方面藉由延長役期時間補足每年出生數上的不足，如此也才能向盟邦證明台灣人民有保衛自己的決心。

長期的對策，仍必須要重振家庭價值。沒有戰爭威脅的西歐國家，可以提倡不受家庭義務束縛，人人自由自在，但台灣不同，若遭中國侵略，還談什麼自由？生養下一代就是沉重的責任，無法自由自在，國民必須共同擔起這個重擔，揚棄「做愛不作戰」的幼稚想法。

在實際戰術武器方面，烏克蘭戰爭證明，單兵防空武器、單兵反戰車武器、無人機、飛彈等等「蜂螫勝過大象」，已是新世紀戰爭主流。台灣要發展大艦巨砲力有未逮，但科技水準與經濟力上要發展上述武器綽綽有餘。時代對台灣有利，全球戰略對台灣有利，只要台灣人下定決心，想清楚國政方向，即刻開始努力，台灣一定能做到讓中國不敢妄想攻打台灣。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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