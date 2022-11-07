自由廣場》光嘴巴會說，辯論會又如何？

◎ 黃惟冰

唯一一場台北市長電視辯論會，諸多評論如雨後春筍，陳時中、蔣萬安、黃珊珊各自的表現都是有褒有貶。然而，說易行難，選民除了聽其言，更要觀其行。

試想，不論是八年前，還是四年前，當時柯文哲嘴巴上的表現，不也都是辯才無礙，鏗鏘有力，甚至還不乏賺人熱淚？但今天實際交出的成績呢？在歷年縣市長的施政滿意度調查中，身為天之驕子的台北市卻總是敬陪末座，就已不證自明。可見紙上談兵跟真槍實彈間的巨大落差。

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因此，除了聆聽陳時中、蔣萬安、黃珊珊三人對於市政願景的想像以外，更應該回過頭去檢驗三人至今的所作所為，是否真的展現出過人的責任感、執行力與開創新局的勇氣。

陳時中，身為防疫指揮官，表現不僅國內有目共睹，還可與世界各國一較高下。而且，不論好的壞的，陳時中都有一肩扛起的覺悟與魄力，沒有留下怨天尤人的後路。

反觀，不論是蔣萬安引以為豪的「矽谷經驗」，還是黃珊珊從市議員到副市長一路以來的點點滴滴，都有誇大其詞，或是掠人之美的嫌疑。簡單來說，如果檢驗陳時中的是顯微鏡，那麼觀察蔣萬安與黃珊珊的大概就只有望遠鏡。

總結而言，光是說的好聽沒用，最後能夠做到多少，才是台北能否進步的關鍵。陳時中經過千錘百鍊，「口說無憑」的風險最小。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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