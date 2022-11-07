自由廣場》評警大校長出入「88招待所」

◎ 池文光

警察大學校長陳檡文被爆料在擔任警政委員時，由黑道大哥專車載赴豪宅招待所，還找傳播妹同歡；內政部長徐國勇下令徹查。陳檡文則表示是五年前往事，當時目的是替刑事局專案打聽「白狼」在大陸活動情資。然而，身為三線三星高階內勤幕僚警官，既非外勤刑事首長，也不是地方轄區警察局長，為公務蒐報黑幫消息的說辭，名不正言不順。

依照警察法規律定，警察人員與特定人物交往及出入特定場所，應事前以書面報請機關主管長官核准，事後一日內，應將接觸交往經過填寫報告陳核。試問陳檡文和操縱職棒打假球、經營賭場的黑道角頭林秉文交往，有無遵守上揭規範？如有，應拿出書面證明。

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警察當了四十幾年，從來沒聽聞過有那麼高階的警官，公然在多名黑道人物簇擁下，涉足聲色場所，監視錄影帶清清楚楚，事發後還企圖掩飾，看看警察內部網路私訊評論，普遍無法接受遁辭。

台北市松勤街八十八號號稱「88招待所」，由黑幫大哥集資開設，出入份子複雜，先前也傳出多位警察高層涉入。關鍵是，偵查犯罪，就一定要到這種有女陪侍的場所飲宴，才能達成打擊犯罪目標？

查諸歷來陳檡文從警風評，曾被媒體爆出喬優惠房貸；擔任航警局長任內硬拗司機開公務車，並陪伴愛女購物等情。警大是培養全國警察的最高學府，身為校長，自應以身作則，卻屢生事端，這要如何教導警察未來幹部？籲請陳檡文應知所進退，方為警察之幸！

（作者現任警官）

想起「巧嘴鄭」上酒家

◎ 蘇天從

這幾天，警大校長陳檡文與道上人物去有女陪侍的招待所被起底，一時百家爭鳴，都五年前的往事了，到底是什麼樣的陰謀，非得致其死地不可？

四十幾年前，當時的刑警各個本事超強，連督察人員都不想攖其鋒，這時桃園有一「七煞魔姑」稱號的督察員，逮到一名刑警「巧嘴鄭」上酒家的小辮子，就要立案調查，大家都期待這場好戲開鑼，也為「巧嘴鄭」會不會被改調制服捏把冷汗。但結局出乎意料，當時有警界才子雅號的刑警隊長劉爾久，搶在磨刀霍霍的督查員之前，就先出面向局長莊亨岱報告，為了抓要犯，人是他派去酒家蒐集情報的。一下子便game Over！「巧嘴鄭」也爭氣到幾天後就抓了一名蠻大咖的逃犯回應。這件陳年往事到現在還傳為美談，到底是佈線在先？還是刑警隊長力挺在後？我問了後來成為我們楊梅分局長的劉爾久，他要我從領導統御的立場自己想。

現在選舉將屆，各個陣營都殺紅了眼，扒黑抹紅無所不用其極，有些人更幸災樂禍期待會不會空出校長的缺。別人吃米粉，千萬不要在旁邊喊燒，如果當時的刑事局長、署長出面說：我借重陳檡文在台北市的刑警資歷，協助情蒐，或情報督導的上司國安局長出面，甚至掌管警政署的內政部長，或更高層的行政院長、總統講一句話，都足以翻盤一些人想看的好戲；目前批判者的言論，會不會雞嘴變鴨嘴？

（作者現任公職，著有《百官行述》）

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