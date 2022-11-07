自由廣場》（青年時評）曾聖光為投降派上了一課

◎ 陳冠甫

來自花蓮阿美族的曾聖光，六月時奔赴烏克蘭助戰，對抗俄羅斯入侵，日前不幸在交戰中戰死。對於這樣一位台灣青年為了民主自由與正義在烏克蘭犧牲，絕大多數人感到惋惜，也敬佩他飄洋過海參戰的勇氣。與少數在網路上惡意嘲諷，酸他無知與無謂犧牲的言論，成強烈對比。

曾聖光比我們大多數人都勇敢，更重要的是，他捍衛自由民主的決心強烈。放下摯愛家人前往異國參戰，對一般人而言難以想像，或許也因此有人嘲笑他的理想（藉此隱藏自己只想苟安？）。只是，我們觀察親中統派向來喜歡諷刺台灣年輕人「只會在鍵盤上抗中保台」，事實上是承平時期難以表現多數人捍衛台灣的決心。現在，包括曾聖光在內，有數位台灣人志願前往烏克蘭參戰，協助他們對抗侵略者，這對動不動舉著「和平」大旗，實則想舉白旗投降的人，無疑是一次重大衝擊。對那些講出「寧願統一，也不想被民進黨統治」鬼話的國民黨退將，更形同結結實實打了一巴掌！因為這些人不能理解曾聖光為民主自由奮鬥的勇氣，不願支持台灣人與中國侵略者誓死對抗的決心。

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和平與犧牲有階段性的不同，國民黨人可還記得一九三五年蔣委員長的廬山談話：「我們希望和平，而不求茍安；準備應戰，而決不求戰。我們知道全國應戰以後之局勢，就只有犧牲到底，無絲毫僥倖求免之理」？

曾聖光跟你我一樣是個平凡人，但他有遠大的理想與正義感，想保護烏克蘭人。我沒有那麼偉大，但面對侵略者，我一定會保護我的親友、我的國家。

敬謹向曾聖光家屬表達我心中的哀慟與敬意。

（作者為臺北大學法律研究所碩士生）

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