自由廣場》回應〈也談《臺灣的勝算》〉

◎ 方屏生

十一月五日有年輕讀者投書〈也談《臺灣的勝算》〉。關心國防是好事，可千萬別誤判情勢，鑽牛角尖。

首先，二戰前的軍事歷史或古早時期的兵法理論，研究者應該要謹慎參考，與時俱進，多關注現代化的科技發展與戰爭型態。

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其次，類似作者，許多國人誤解了軍艦的用途。除了巡弋海疆、護衛國土，另有渡海跨洋，發動遠距離戰爭的目的。簡言之，大型軍艦能搭載更多的人員與武器設備，行程更遠，譬如航母。

然而，兩岸戰爭只隔了很窄的台灣海峽，任何海上或空中的「風吹草動」，雙方都一目了然。這幾年國內為了建造大型還是中小型軍艦議論紛紛，目的不外乎是「決戰境外」。但，實際上會發生嗎？中共解放軍的飛彈和軍機絕非觀賞用途，更重要的一點，我國海軍在戰爭爆發時為何要在台灣四周海域硬碰硬，比大小？地面飛彈與軍機是擺好看的嗎？ 一發或五發飛彈擊沉一艘軍艦不划算或是沒效率嗎？

作者提到「動力與船身可採用高速動力與匿蹤外殼」，卻忽略了船艦與海浪的磨擦力以及過彎半徑，而且把「匿蹤」這兩個字神化了，遑論對岸還有數十艘潛水艇。

還有兩件事要強調。第一，無論「不對稱作戰」或「不對稱戰力」，都只是英翻中的「名詞」，這幾年被國內各類型的學者專家炒成了「動詞」，變成小國可以輕鬆打敗大國的迷思。第二，烏克蘭的國土是台灣的十六點六倍，可以稀釋俄羅斯目前的武力攻擊。台灣面對中共的第一擊或者前三天的落彈毀損，不知道國防部有沒有模擬數據？九二一地震電塔倒塌的結果和去年抽取地下伏流水應付缺水的相關程序，應該可以參考。

建軍備戰要務實，小國如台灣若習於紙上談兵，將面臨空前危機。前美國國防部長倫斯斐在二○○二年二月回應記者提問時的名言「Unknown unknown」，網路上的直譯是「不知之不知」，真是不知所云。筆者識淺，認為是孔子所說：「不患人之不己知，患不知人也。」或者是「知之為知之，不知為不知，是知也。」

（作者為陸戰隊退役少校，台中市民）

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