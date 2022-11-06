自由廣場》南海島礁的先天脆弱性

◎ 宋磊

南海與台海為世紀美中交鋒的重點區域，根據《The Drive》軍武專欄「戰區」(The War Zone)公布的資料來看，北京當局已在華陽礁、永暑礁、美濟礁、南薰礁、渚碧礁等地大興土木，島礁上有完善的機場跑道、營房、港口、民生設施等，看似堅固的設施，但以現代戰場的戰術想定而言，這些島上建設恐怕不堪一擊。

為何這麼說呢？首先是以先天環境來論，美軍前印太指揮官哈里斯曾言，中國所謂的「小島堡壘化」政策，在美軍眼中猶如「沙堡長城」(Great Wall of Sand)，除了平時要花費大量經費維護島上設施外，因不易偽裝，戰時更暴露在美軍衛星、海上反潛機、無人偵察機的偵測範圍內，以環境或軍事情報的角度來說，這些島礁無法在戰時發揮關鍵角色，反而更容易成為優先摧毀的目標。

請繼續往下閱讀...

其次，南海島礁的面積不大，以戰場經營的角度來說，屬於「易攻難守」的據點。尤其當前美軍在印太地區重兵部署，無論是美軍航母上的艦載機，或是位於關島上的大型轟炸機，均能在數百至數千公里外以遠距導彈（包括：AGM-158C遠程反艦飛彈、AGM-154聯合距外武器）的方式摧毀島上建設，即使美濟礁上配有簡易機庫與跑道，戰時島上建設仍將不易生存。

第三，反對者也許會質疑，美軍長年同樣也在日本沖繩群島、夏威夷島、關島、迪戈加西亞等島上進行軍事建設與部署；但美軍的所在地基本上面積較大，以沖繩群島為例，其面積至少達一四一四平方公里，永暑礁則僅有二點八平方公里，島嶼面積必定會影響實際的戰術布局。

從中國在南海島礁的建設，看似固若磐石，實則不然，充其量發揮平時偵查與固守主權的角色，實際在戰場的存活率堪憂。

（作者為淡江大學戰略所博士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法