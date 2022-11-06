自由共和國》黃宗玄／從電影「流麻溝十五號」 窺見中國再教育營的史蹟重現

電影《流麻溝十五號》海報。（牽猴子提供）

黃宗玄／ 物理治療師

火燒島（綠島）位在台灣的東海岸。一直以來被認為是觀光旅遊的好去處。再更早之前，則是代表著綠島監獄的「綠島小夜曲」，作為人們認知中的既定印象。

殊不知，在更早的年代裡頭，這兒曾經是作為「思想改造」的綠島新生訓導處。對「誤入歧途」的學生們、社會精英們強力灌輸反共思想。以匪諜都在你們身邊，來營造彼此的猜忌與思想的檢查。

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在蔣家政權與中國國民黨的極權統治之下，反共不是出於人民內心的「意志」，反而成為濫抓無辜，毀滅人生的邪惡組織。

影片的開頭，以小杏的獨白開始，在茫然的語調中，呈現出未知的處境。對於，只是翻看了幾頁學姐留下來的書，就被以「思想犯」為名，押解送往火燒島。阻擋在她面前的，是暗色調的岩石岸，還有兇猛的巨浪。

作為女孩們思想啟蒙的嚴姐，以一位護理師的廣大胸襟，扛起了思想與意志的挑戰。她的一席：「沒有靈魂的人，恍若死了一般！」是激起人性面對黑暗中，獨自撐起的微光。在被嚴刑逼供下，她選擇「犧牲」，來留下時代的「力量」，告訴後世的人們，永不放棄自由的信念。

陳萍，作為一名舞者，有更多的機會貼近領導的大隊長。不過，她企求的也不過是見她妹妹一面。在親情的掙扎之下，她獻出了肉體，卻保有了最熾熱的靈魂，只願活著離開囚獄，隱姓埋名，永遠忘了這段過去。

在三位女孩心中，這會是深埋心底的一個「痛」，一個時代的痛楚，一個荒謬的惡夢。以及一批失控的惡魔！這個場景，這段記憶，似乎未曾遠去。只要，翻開中國西藏與新疆再教育營的報導，血淋淋的氣味，彷彿又重新淋上了腦門跟胸膛！

當炎黃子孫、反共抗俄、殺朱拔毛，替換成習語錄，看起來卻一點都沒有違和感。在同樣的中國威權統治下，人們的痛苦跟被踐踏的尊嚴，同樣都是「去人性」的異化結局。

不過，縱使如此，流麻溝十五號，卻讓人看到「危難中的相助」。像是嚴姐對落水的羅管理，還是奮不顧身的跳下水去救她。這是對於生命的敬重，也是對於人生而為人的尊嚴。陳萍在看到小杏收到代表愛情的貝殼信物後，將其丟入海中，並且叮囑她不可留下證據。以及，最讓人催淚的一幕，就是即將遭受槍決的受刑犯，在行刑前的最後一張照片，是「堆起笑臉」的。要用笑容，作為最大的道別，這樣的犧牲，才具有力量！

從電影流麻溝十五號窺見中國再教育營的史蹟重現，可以發現：「自由、民主從來不是香水，它不是與生俱來，而是在不斷爭取跟生命的斷送與延續之下，傳遞了下去！而我們，永不能遺忘這樣的過去，更不能漠視，此刻正在中國上演的再教育營。否則，它將可能在未來再現……」

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