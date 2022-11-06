自由共和國》金鐘／共產黨二十大的走向

中共二十大閉幕式上演的胡錦濤事件，全世界媒體至今熱炒不斷。一位新皇帝的加冕禮上，竟然敢於將老病交加的前任總書記，押逐會場（彭博）

◎金鐘／開放網主編

德國哲學家黑格爾研究秦漢以來的君主集權制後說：「中國沒有歷史發展，只有週而復始的輪迴。」最近共產黨的二十大，再次證實了這個論斷。閉幕式上演的胡錦濤事件，為全世界跌破眼鏡，媒體至今熱炒不斷。一位新皇帝的加冕禮上，竟然敢於將老病交加的前任總書記，押逐會場，而且是當著無數中外媒體，毫不顧及顏面的行事。無論內幕如何，足以顯示黑格爾稱「野蠻的週期性」的肆無忌憚。我在開幕日，貼出二○○六年紀念「蘇共二十大」五十週年的文章，期待中共二十大的看點。不料最後一天由胡錦濤受辱演出。

在紐約研討會上，我指出就中共內部鬥爭醜聞與叛逆的嚴重性而言，胡錦濤事件只有林彪事件可以比擬。而且具有歷史的指標意義。

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去年，中共隆重慶祝建黨一百週年，習近平號召「不忘初心」而避開黨史上的慘痛教訓。中共百年正是由兩位高層核心人物林彪胡錦濤加以劃分。一九七一年，正當中共五十盛年，毛的接班人、副統帥林彪，竟然「叛國投敵」夜奔蘇聯。雖然機毀人亡，但是喚醒了被綁架、愚弄的億萬軍民。不僅文革神話破產，「五七一工程紀要」更宣告毛的暴虐專政只是一架吞噬人民的「絞肉機」。大義凜然，否定了中共前五十年革命吹噓的「偉光正」。林彪的起義，影響超過無數人對毛暴政的抗爭。是令中共聲名掃地的里程碑事件。

林彪事件，迄今又是五十年。北京在毛死後，高歌「改革開放」、「偉大復興」。實現小康社會。以GDP主義掩蓋一場新的「洋務運動」實質。一八六一至一九○○義和團事變的洋務運動，也和中共走資一樣長達四十年，二者本質都是皇權專制下的工業興起，「中學為體，西學為用」。

由農業國轉向工業國，必須改造小農階級的狹隘自私、保守暴戾的局限性。毛時代種種倒行逆施、胡作非為，「無法無天」，早已為共產國際和走向修正的蘇共所恥笑和譴責。其根源，來自於占山為王的頑強的流寇意識（直到一九五六年還是農民成分佔七成的農民黨）。真是「江山易改，本性難移」。一直延續到近十年，最為張狂。

習近平公然要回歸毛時代，把毛禍國殃民的罪行說成是「艱辛探索」，號召不忘初心、繼續英勇鬥爭。以掩蓋走資救黨的陰謀與不公，巨大的貧富懸殊、公民基本權利的剝奪、高科技為窮兵黷武與監控人民服務、糧食匱缺，至今依靠進口。二十大從頭到尾強調習核心，公然違背黨章「禁止任何形式的個人崇拜」……必然造就黨內外反對派，北京四通橋的抗議，要求罷免習近平，被稱為新時代「坦克人」。在鐵桶般高壓統治之下，習大王最害怕的也許是元老層可能的挑戰（如彭德懷、林彪先例），於是不顧一切出手殺雞儆猴。暴露了這個華麗包裝的權貴社會的內在邪惡，從而預告這毛後五十年，必然和清朝洋務運動一樣歸於失敗。

胡錦濤事件如流星般閃過，沒有林彪事件的悲壯。最新的一個效應已經出現：二十大閉幕，大會立即發出「關於黨章修正案的決議」。號召全黨深刻領悟「兩個確立」的決定性意義─「維護習近平同志黨中央核心和全黨核心地位、貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面同習近平為核心的黨中央保持高度一致。」─但新黨章推遲好幾天才見報上網：已將有關「兩個確立」的文字逕行刪除。可能被人忽視的這個重要情節，顯然是因為發生了胡錦濤事件如波濤洶湧的反效應所致。但絲毫不表示這位擁有絕對權力的嫡系太子爺，會放棄或收斂他的獨裁野心，因為二十大黨章中已經充斥了大量強暴性的文革語言，和非規範性的偽善詞令，將他們反西方價值觀、實行納粹式國家社會主義，防止蘇聯解體的自由化謀略，包裹在民族主義的麻醉中。

這是我關注的「兩個二十大」毫無共同之處……蘇共二十大：走向修正、走向光明的自我否定的出發點；中共二十大走向帝制、走向黑暗的未來。

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