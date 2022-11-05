自由廣場》市政辯論，還要黑高端？

◎ 王英明

亞東醫院加護病房辛和宗主任投書「我們沒救回來的生命─寫給陳時中」，刊出後，在醫藥同儕間流傳頗廣。半年來因為選舉，出現諸多「台灣防疫失敗」的抹黑言論，兩年多努力救助病患的醫護人員，等於也一同受辱。辛主任投書總算是替所有防疫工作者吐了一些悶氣。

因為入境日本未受認證的高端疫苗，最近也成選戰攻防的話題，不是說品質太差、無法被認證，就是購買價格不透明。高端疫苗開打，已是一年又四個月前的事情，若對價格有疑問，蔣萬安立委時任環衛主委，為何當時不提出質疑監督，卻拖到現在才炒新聞？當時還說，只要能救人，再貴也要買。況且疫苗價格、品質，是行政院轄下所有專家的集體決策，不是陳時中前部長一個人說了算。

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食藥署十一月三日正式宣布，經疫苗保護效益評估會議，全體與會專家一致同意，依據國內某醫學中心資料庫分析報告實證、預防接種資訊管理系統與傳染病通報系統資料庫的大數據資料，確認高端疫苗對死亡保護力有九十‧三％、避免中重症效果達九十一‧四％。因此其緊急使用授權(EUA)將可繼續維持。終於，全國專家學者會議在一年後首次一致公認了高端疫苗效益，此舉無異打臉許多唱衰高端的外行批評，諸多謠言也該停止討論了！

有關高端的國際認證（其實指的就是世衛組織的EUL），目前現有的十一款認證名單，是由美、英、中、印四個國家把持。據個人觀察，即使在將來，高端也都沒有機會被認證。主因除了我們不是會員國以外，被認證還有一重要任務，就是可能必須隨時有能力捐出五千萬、或一億疫苗，以援助第三世界國家。這對規模非常小、產量有限的高端公司，目前是完全不可能的任務。其實台灣能夠做到疫苗自給自足、不以行銷國外為主要任務，也提供不適合他型疫苗國民另外一種選擇，且由我國專家自我監督管理、國內能自我認證，只要能保護到全民健康，又何必汲汲追求有國際上的認證？

本週末在台北將有一場三位市長候選人的電視辯論。在此要請問：國家級的防疫，跟市政究竟有何關聯？類似「謀財害命」、「阿中踩著一萬名屍體」這樣不理性、毫無科學實證的喪心病狂攻擊，只是為拉攏討好同溫層、製造政治效應，實在非常令人厭惡。期盼這是一場不再有防疫及高端疫苗攻防的辯論會，讓台北市民好好聆聽每一位候選人對台北市將來的願景，讓我們做個文明人吧！

（作者為醫師，台灣家庭醫學會創會理事）

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