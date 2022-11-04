自由廣場》國一走山 搶救基汐交通

◎ 拱祥生

國道一號南下汐止交流道邊坡連續於十一月頭兩天發生順向坡坍方，因而封閉五堵入口、五堵至汐止主線（七至十公里）及汐止出口，造成上班時間基隆與汐止交通混亂。滑動順向坡特性都是大面積由上邊坡延伸至下邊坡，崩塌規模一般都很大，如何兼顧搶救人員安危搶通，考驗著交通部高公局。

二○一○年國道三號順向坡，在無風無雨狀況下崩滑，從發生事故的四月廿五日，到局部搶通（六月一日）費時五周，全部搶通（六月十九日）費時近兩個月，清運約廿二萬土石方。這次汐止交流道崩塌土石方約有數萬方，但是天候視線狀況不佳、交通動線也不像上次南北雙向共六車道封閉載運土石方便，目前交通部希望是十天左右時間搶通。

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一高五堵至汐止是基隆汐止間主要動線，晨峰時間本來就是交通流量極大區域，通車壓力成為工程人員沉重負擔，但順向坡搶救過程就如同複製順向坡滑動主要機制-砍斷坡腳，一旦堆積在國道土石被移除了，上方未滑動土石就會懸挑在空氣中失去支撐，進一步又發生滑動，這就是二日晚間二次崩塌可能原因之一。講白了，不是為了通車而只去清除造成阻礙的土石，而是所有會潛在滑動土石都要清除乾淨，才是通車時機。

了解順向坡滑動邊坡特性後，安全通車關鍵就是要能預估潛在滑動面與需要清除的土石量，才是正確的專業判斷，並交由專業的技師去執行。那未通車期間車流量控制，正是交通部發揮專業的時候。

從三日一早民眾在基隆等公車大排長龍、高速公路南下八堵到大華系統「紫爆」等，顯示基汐交通應該還有改進空間。首先，二○一四年起高速公路改採計程電子收費，其附加價值是產生大量交通資料，目前高公局是否有做相關分析紓解車流，並進一步智慧化聯絡用路人分流？大眾運輸運能是否足夠？是否有補償分流機制？這不僅是政府部門危機處理，也是落實智慧城市治理作為的時刻。

基隆市政府、新北市政府首長及交通部長等，應藉此機會成立臨時基汐交通指揮中心，控管及協調基汐車流，回歸踏實專業做為，民眾才能感受城市治理進步的可能。

（作者為大地技師、水保技師）

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