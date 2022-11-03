自由廣場》國文不重要了？

◎ 林柏寬

近年來越來越多的理工校系不參採國文科，一一二學年度大學申請入學包括台大機械、化工、材料、生物機電等系，都加入「不看國文」的行列。台大官方的解釋是為了「對準學系需求」，但失去鑑別度的國文考題恐怕才是主因。

國文不重要了嗎？人與人之間無論是口語溝通或是文字溝通，抑或是提升閱讀力，涵養合乎邏輯的論述能力，在在都需要國文。大學學測國文試題的諸多亂象讓更多的理工科系「不看國文」，與其倒果為因、一刀捨棄國文科成績，何不正視國文試題的亂象，進而讓台灣學生學習國文可以真正達到效果。

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首先，一份大學學測國文科試題高達一萬五千字，盲目追求「閱讀素養」，視基本的文字、注音、解釋或成語應用如敝屣，缺乏基本的知識理解題，才是讓試題失去「鑑別度」的主因。

以一○七年至一一○年大學學測國文科為例，頂標（第八十八百分位數）與底標（第十二百分位數）的分數僅差了「五」級分，也就是超過七十六％以上的學生成績都擠在這個區間中。一○八年與一○九年的頂標與前標都是「十三」級分，也就是前四分之一的學生都在「十三」級分以上。國文科內容多如牛毛，還要分成國語文綜合能力測驗（簡稱國綜）與國語文寫作能力測驗（簡稱國寫）兩份試卷，大多數唸的東西不一定會考，題目又艱澀，結果級分成績差異不大、缺乏鑑別度，才是大學各科系「不看國文」的主因。

筆者不是中國古文派的愛好者，但是要言之有理，以理折人，國文詞藻怎能偏廢？很多學生談論想法時，只能說著「很棒」、「我喜歡」、「我不會」等簡單詞彙，缺少條理表達的能力。試問，當這世代學生走進工作職場時，基本的書寫能力、簽呈或書信格式也不會，或是缺乏有效人際溝通的能力時，豈不是挫折感巨大？

考試領導教學，大學學測國文科只強調分析、綜合等高層次的能力，不強調知識、理解的基本能力，也難怪學生認為國文很難、唸國文沒有用，讓這股詭異的氛圍蔓延至大學各科系，紛紛「不看國文」。國文真的無用了！

（作者為國中教師，台南市民）

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