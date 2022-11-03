自由廣場》立委助理公費 不是私領域

◎ 紀安秀

民眾黨新竹市長候選人高虹安繼爆發學位爭議及不當兼職後，再遭對手國民黨候選人林耕仁爆料任用男友當公費助理、內線交易等，又引發關注。台北市長柯文哲坦言認識高虹安的男友，但沒深交，並為高叫屈表示「現在又打人家的私領域，太離譜、太過分了！」

高虹安用立院助理費支付男友薪資，若只是掛名助理，沒有執行職務，卻乾領薪水，恐怕已觸犯詐領助理費的貪汙罪了，當然須要說清楚講明白。因為男友的薪水既然來自民脂民膏的國家經費，當然就是公領域之範疇，怎會是「私領域」？

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柯Ｐ袒護自家人高虹安，選戰當下，可以理解，但主張及論述應該合情合理合法，不能不分青紅皂白，統統歸咎對手政治追殺或抹黑，否則支持者也會看不下去。

筆者認為，既然確有以助理費支付男友薪水，高虹安就應該面對問題，公開對外說明，並提出男友確實有執行業務的具體證明，讓全民檢視。如果合乎法律規定，當可證明自己和男友的清白；如果有不法情事，應公開道歉，並接受檢調偵辦。

（作者為家庭主婦，台北市民）

◎ 張惠和

國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料，民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安曾聘用男友為公費助理，有私相授受之嫌。筆者認為討論此事不要冠上「男友」字眼，以免議題失焦。

因為目前並無明文規定立委不得聘用「親友」擔任助理，但若涉以人頭助理詐領助理費，則可能涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物、刑法使公務員登載不實等罪。即便無黨籍立委黃國書曾於本屆第二會期提出「立法院公費助理任用條例草案」，規範公費助理若為立委的配偶、三等親以內血親，或二等親以內的姻親，應揭露之，男友也並非上述規定之範圍。期待應該朝向有沒有涉嫌以人頭助理詐領助理費來討論，而不是討論高委員助理當中有沒有「男友」。

（作者為退休公務人員，新北市民）

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