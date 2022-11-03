自由廣場》稅收超徵要還稅於民？ 你誤會了！

◎ 魏思源

立法院財政委員會日前審查財政部及所屬單位一一二年度總預算案，財政部長蘇建榮指出，今年全國稅收實徵數有可能突破三兆元，創歷史新高，超出預算數金額達四千多億元。

有立委指出，不少國家都有「還稅於民」的作法。例如，新加坡曾發了台幣一五四億元，平均每人領到六六○○元，另外港澳韓也都有退稅，詢問政府是否有打算「還稅於民」？也有民眾表示看到媒體報導政府稅收年年超徵，質疑政府為何不退稅？此外，更有民間團體認為，這些政府多收的錢，等於不當得利、違法所得，是對人民財產的不當掠奪，因此應該「還稅於民」。

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其實一般人都誤解了，台灣所謂的「稅收超徵」係指稅收實徵數超過預算數之金額，主要呈現政府稅收短估現象與程度，這種稅收預測誤差每年都一定會有。因此所謂稅收「超徵」的真實意義，其實就是徵得的稅收比財政部原先預估值高罷了，並不表示有「財政盈餘」或國家有不當得利，更不是指超出「應該徵收」的稅而無謂的增稅，如果是這樣，當然要退稅，因為政府多徵收了不該徵的稅，等於Ａ了那些納稅人。這時無論政府是否處於赤字預算、債務餘額還有多種，這種「超徵」是沒得商量、一定要全部退稅「還稅於民」。

反倒是政府對應該收的稅不收，以致近廿年來台灣的租稅負擔率只能在十二％到十三％徘徊，稅率之低幾乎已可說是全球排名最末，甚至危及財政健全，政治人物卻無視於此，跟著某些公民團體起舞，藉機倡言「還稅於民」來討好民眾，著實有欠妥適。因此，在台灣物價持續上升，助長了稅收超徵，亮麗數字的背後隱憂重重，為期許落實財政紀律，與其主張效仿其他國家還稅於民，不如將超出預期的稅收用來償還政府的舉債，矯正政府以往債留子孫的不負責任態度，紓解世代不正義問題，才是真正的公平正義。

（作者任職資訊業，宜蘭縣民）

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