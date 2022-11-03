自由廣場》台灣綠能養得活台積電？

◎ 張勳慶

就在國人在媒體上看到台積電，一奈米廠可能設在桃園市龍潭區，又或者在中美對抗下，半導體是否有「去台化」疑慮時，很少人注意到國際供應鏈脫碳報告近日發表的統計，台積電在再生能源使用上只有九‧二％，鴻海和和碩更低，評比僅為D+、D-。而且就算和競爭對手英特爾的八十二％，三星二十‧五％相比較，幾乎和台積電自許二○三○年此項要達四十％，二○五○年百分之百落差甚巨，也和蘋果要求所有供應鏈，得在二○三○都得達到百分之百綠能生產標準有巨大落差！台灣的綠能真能養活台積電嗎？

就以目前來看，台積電可說是搜括島上所有再生能源，而政府目前力推綠能，除了在開發上已經存有許多生態、環保問題，更和農漁民生計與當地居民身心健康出現摩擦，當然還有所謂綠電流氓和政客，趁機大撈特撈。至於所謂碳排交易，說穿了就是國家或企業之間，未能達到標準者，去向已經達標且尚有剩餘者購買，並非長久之計。而且還會隨環保標準日愈提高，買碳權成本大增，最後使成本上推，一是降低獲利，二是抵銷掉自身製程上領先優勢。也就是說台積電砸大錢去研發技術和專利，透過碳權交易，都讓賣碳權企業賺走，這也是為何國內一些傳統產業會全力佈局綠能，例如台泥。

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從這些很現實的能源供應來看，供應鏈是否能在品牌商要求年限內達到綠能使用標準，就是能否拿到代工基本前提條件，否則商機就會讓給競爭者。若再從先前李遠哲透露和蔡英文總統之間，就國內能源轉型爭議引起話題，其實以國內許多靠接單去打入歐美市場的企業，除了挑戰大增外，一些用電量特別大的企業，可能真的得在設新廠前，政府在審核時得在綠能評比上，設下一定自發自用比例，因為光靠撒錢去買光島上綠能之路，根本是走不下去，也會對一些無力自發自用的企業，產生大欺小、錢多逼死錢少的困局，最後又衍生經濟和就業上問題。

而且事實上不用綠能，往後企業營運資金能否得到銀行貸款都會成問題，持有企業股票的共同基金，也會依發行標準調節和出脫，目前媒體都只用需求端和中美角力，去論台灣半導體產業問題，少用綠能會產生的割喉殊死戰，去全盤思考整個代工島上企業的存活，這才是蓋頭鰻不知死活的短視。

（作者為新北市民，上班族）

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