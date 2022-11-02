自由廣場》給十八歲公民 參與公眾事務的信心

◎ 柯嘉偉

如果用「成熟與否」當作拒絕讓十八歲擁有公民權的理由，那當十八歲的高中生無法參與投票時，我們又怎能期待他進入大學後，廿歲時就突然足夠成熟，能夠參與投票、做出政治決策了呢？過去不能夠真正的參與投票，是否也可能導致校園環境也習於建立起政治中立的防護罩，反而可能造成高中生距離政治、公共事務更遠，讓高中生「看起來」不夠成熟的主因。

在這次選舉中，政治攻防的口水戰，取代了政策辯論，青年議題與相關政見更淹沒在選民結構的算計中，令人遺憾。候選人好像覺得，只要提到創業、就業、少子化與住房補助，就能對青年政策交差了事。或許這是人口結構現實層面導致，但反過來說，倘若通過了十八歲公民權，是否就代表參與投票的選民增加了，過去在人數、聲量上居於弱勢的年輕世代，也因此能被看見、透過選票取得話語權，改變現在這種政策疲乏。

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有志競爭民意代表、首長者，都得認真聽聽年輕人到底需要什麼，正視青年議題的重要性，從公共事務討論的角度來說，多納入一種年齡層，也會使的討論的內容更廣泛，讓社會前進的腳步邁得更大、走得更遠。

現在十八歲的青少年，他們學習的面向更多元、接收資訊的管道更暢通，也擁有一個更開放的政治環境。與當年同齡的我們相比，我們應當如此相信：他們擁有不亞於我們、甚至超越我們當年的判斷力，有著自己的想法。更何況，十八歲已經可以參與公民投票，公投所需要的決斷，相信不會比投民意代表、縣市首長來的少。如果只是因為「覺得成熟與否」，造成年齡上無根據的限制，讓他們少了參與機會，相當可惜。

在十八歲公民權這條路上，台灣已歷許許多多民主前輩的奮鬥不懈，我們才有機會透過公民複決的方式，確立修憲的成果，並且建立台灣作為一個民主社會的重要里程碑。十一月廿六日，讓我們一起投下同意票，給予這個國家未來的主人公勇氣，讓他們不再覺得自己被政治排除在外，讓他們得到對公共事務參與的信心！

（作者是前政大學生會會長）

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