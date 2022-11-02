自由廣場》是反共，還是投共救國團？

◎ 莊勝榮

上週一場救國團的遊行，有人帶五星紅旗參加，卻不見主辦單位制止，是裝瞎還是心嚮往之？不得而知。看在民眾眼裡，這是在救國還是在害國，恐怕人人心中有一把尺。要是蔣經國在棺材裡看到這番景象，絕對爬出來敲打這些不肖徒子徒孫的腦袋。

中國青年反共救國團於一九五二年創設，隸屬於國防部總政治部，首任主委是蔣經國。當時有濃濃的反共抗俄氛圍，街頭上常聽到消滅朱毛殺漢奸的歌曲，相信年長者都記憶猶新。蔣經國早年留俄，深知共產黨擅長挑撥、離間、搞分化、製造矛盾，聯合次要敵人打擊主要敵人。他回到中國後，沒有信奉共產主義，仍然是三民主義的信徒。

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他曾說，共產黨的話不能相信，如今一一應驗。香港五十年不變，結果廿幾年就變，逃離香港已經成為潮流。台灣還有人相信共產黨的鬼話，一國兩制和九二共識。他們如果可以當反共抗俄的蔣經國的追隨者，恐怕蔣經國又要爬出來，敲他們的腦袋。蔣經國的信徒，以前反共，現在投共，要是他有靈，能不生氣嗎？以前被他迫害過的人現在個個反共，叛徒變信徒，他能不感慨懺悔嗎？

時代的巨輪在滾動，有些人的腦袋跟著邪惡在跳動。美國以前的策略是想改變中國，如今中共壯大後，發現改變不了共產黨本質，反而變成強敵，因此，策略上變成圍剿。台灣二千三百萬人，賴以生存的家園，有人在心理、思想和行動上還傾向中共。看看拿著五星旗參加反共救國團的遊行，就不足為奇了。

邪惡的人跟著邪惡走，善良的人跟著善良走。反共的人跟著時代巨輪走，親共投共的人，跟著魔鬼走入地獄。只要不被拖累，有人要走進共產黨的監獄，讓他們自己去，又何必跟這些人生氣？

（作者是律師）

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