自由廣場》美軍敲山鎮虎 警告中國

◎ 諸葛風雲

自中共總書記習進平，在廿大公開表示不放棄武力侵略台灣後兩天，美國空軍大學附設的「中國航天研究院」發布一份共軍火箭軍的研究報告，內容包含中國火箭軍的人事架構、基地資訊、部隊組成、導彈部屬、指揮體系統等詳細資訊，同時美國政府部門亦不斷發出解放軍對台動武可能性的示警，加上臺灣縣市長選舉將近，藍軍已開始操作「票投民進黨，台灣變戰場」等恐嚇手段，讓兩岸開戰成為熱門話題。

筆者分析如下：

一、目前中國軍隊無調動跡象，加上新軍委會甫發布，還需要時間適應、作戰計畫擬定及部隊訓練，所以短期內還不會發生兩岸兵戎相見，但有可能發生外離島或防空識別區附近低強度的灰色行動。

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二、對照烏俄戰事前美軍發布警告的強度，大約只等於二○二○年左右的俄羅斯準備開始相關軍演的時期，而美軍發布報告或示警的用意，在於提醒中國，一切都在掌握中，對台灣則需提醒加緊備戰。

三、由於火箭軍是習近平對台作戰的主力，包含純粹對台打擊，以及對美日實施區域拒止反介入等功能，是共軍對台作戰的王牌，若一舉一動早被美軍摸透，共軍囂張的氣焰就遭重挫；加上新一屆廿四名政治局委員中，除了習家軍外就屬航天軍工系為第二大派別，此派與火箭軍有非常深的淵源，所以美國此次發布的報告亦經過縝密設計，意在敲山震虎。

至於台灣政府及人民應有的作為，一、加速建軍備戰：「時間」是台灣目前最大的敵人，短中長期的建軍備戰都應加速，兵役延長最好納入女生，同時國軍應進行軍務革新，由海空軍主導建軍備戰，才能真正發揮戰力；二、透過此次選舉讓世界知道，台灣人民的選擇：依全民防衛動員準備法第十二條，縣市首長就是戰時動員的召集人，也是民防指揮官，地方選舉當然是攸關國安的選舉，千萬不可讓紅色同路人掌握台灣命運。

讓全世界都看見台灣人抗敵決心，從各方面同時努力，同島一命奮戰到底。

（作者是大學助理教授、軍事部落客）

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