自由廣場》面對狂人習近平 台灣有以待之

◎ 林逸民

中共廿大演出習近平徹底清除異己、只由習心腹全盤掌控政治權力的「登基」戲碼，現在全世界與台灣人都徹底了解中國沒有和平演變的可能性，習近平已不值得任何期待，是一個凌駕俄國普丁的狂人。這也使台灣人心惶惶，許多人擔憂在習近平的瘋狂領導下，是否中國即刻就會攻打台灣？

其實，這或許是打破台灣人鴕鳥心態的好時機。古東亞齊國出身、吳國發跡的孫武，其《孫子兵法》中指出「無恃其不來，恃吾有以待之」，過去台灣人卻是相反，面對中國威脅，只想著中國不會打過來，認為既然不會打來，也就不用擔心、也不用認真準備，一旦覺得中國會打來，又驚慌失措。

請繼續往下閱讀...

這都不是正確的態度，其實，應該「有以待之」，讓中國發現台灣堅不可摧、無法打下，只能打消想進攻的意圖。要讓中國認為「想打也打不了」因此從最開始就不會考慮攻打台灣，才是最有意義的「源頭嚇阻」。要達到這點，以當前國際形勢，並不困難，只是台灣人民要有決心，以及清晰的國家戰略思維。

談到戰爭準備，許多人往往直接跳到軍事作戰，但是其實戰略的準備從更根本的國家資源分配與政策方向開始。面對狂人的威脅，台灣不能再鴕鳥心態、過度天真，在國家生存的面前，有輕重緩急優先順序，有些價值要被延後，或暫時犧牲。

台灣並非孤軍作戰，當前全世界盟國都已經深深明白中國是全人類的禍患，與過去台灣遭國際孤立的情況大有不同，外交戰略借助盟邦的力量，從來都是台灣安全保障的關鍵，現在更是如此。不過，儘管美日英澳印等國家政府戰略上都已經力挺台灣，但是歐美國家人民願意支持出兵助戰的比例仍低，大多只願意經濟制裁了事。台灣要如何讓各國更願意為台灣作戰？

其中一個做法是讓更多各國的利益、更多各國的人民在台灣，自然就得出兵保護，所以台灣要增加「三外」：外資、外債、外勞。

過去台灣卻是反其道而行，中資橫行無法管控，對外資卻是重重限制；不只不積極借外債，還以還光了外債為榮；不但不積極引進外勞，讓大量各國外勞在台灣工作形成「命運共同體」，而是以聲稱「保護勞工」盡量阻擋，產業三催四請才只願意勉強開放。這些錯誤政策想法，在國家安全需求面前，都應即刻改變。

台灣也應該更開放市場，讓各國在台灣可以賺錢，有更多商業利益，如此自然吸引更多外資投資，也因此將外國人的錢「拉進」台灣，因為錢在哪裡，心就在哪裡，當外國在台灣有越來越多的利益，就會越有意願保衛台灣。過去固陋的保護主義「不要讓外國在台灣賺錢」的想法，必須全盤調整。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法