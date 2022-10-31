自由廣場》開放自費口服抗病毒藥物

◎ 劉瑩

國門開放，入境居家檢疫改為０+７後，這三年累積的出國旅遊能量，明年春節應會一次爆發—尤其是那些默默換了一堆日幣的人。只是，國外疫情短期內看不出降溫跡象，出國的人雖然可以帶一堆covid快篩試劑，卻無法同時準備口服抗病毒藥物以防萬一，因為目前國內並未開放民眾自費購買。

covid抗病毒藥物有時效性，快篩陽性三天內服用，抑制病毒量效果最好，五天後服用幾乎無效。但國外藥物取得不易，屆時covid高危險群，有慢性病的高危險老人，可能會有快篩陽性卻只能拖成重症回台的憾事。

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防疫已經兩年多了，無論是疫苗、抗病毒藥物，都已脫離一開始有錢買不到的窘境，嚴格管制似無必要，或可比照流感兩線並行──醫療院所提供公費的藥物，但病人也可自費買克流感；有公費流感疫苗，但也有自費流感疫苗。

covid疫苗、抗病毒藥物都很昂貴，而國家防疫經費有限，每一塊錢都必須追求最大ＣＰ值，因而有使用上的種種限制，比如六十五歲等高危險群才可以服用抗病毒藥物，第三與第四劑必須間隔五個月等等。

應可考慮放鬆管制，讓廠商引進已經核可的藥物與疫苗，價格交由自由市場決定，讓民眾經醫師評估後選擇自費藥物或自費疫苗。等同於民間扛起部分防疫資源，且廠商有利可圖，病人健康也更有保障，國內防疫資源兩線供給更加充裕，可說是多贏。

（作者為醫師，台北市民）

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