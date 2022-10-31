自由廣場》解放軍艦艇炊事兵的脫口秀

◎ 呂禮詩

自2008年解放軍遠赴亞丁灣執行護航任務、2018年因應印度干涉馬爾地夫憲政危機編成「湛藍─2018A」訓練編隊前往印度洋、近年例行性前往中太平洋（Central Pacific, CENPAC）海域的「跨海區操演」，或今年8月在台灣周邊海域實施軍演，解放軍指揮與管制的能力與限制，外界始終難以瞭解。未料中國的脫口秀節目，提供了一個足供參考的角度。

近期在中國網絡直播平台所製播的脫口秀節目中，以獨特的大連口音和海軍炊事兵的故事爆紅的脫口秀演員「毛豆」，在其「紅海行動」的段子中，提到了其參與亞丁灣護航任務時，艦上連續三天無法從衛星下載電影的糗事；配合其在同一個段子中所提及的電影及影集所推出的時間、「毛豆」所稱服役的地點與兩次參與亞丁灣護航的經歷，比對解放軍的兵力派遣，其應為隸屬於北部戰區參與第28批及第33批亞丁灣護航的054A飛彈護衛艦「濰坊號」（舷號550）炊事兵。

請繼續往下閱讀...

雖然「衛星下載電影三天」的訊息源自於脫口秀的段子，但此一並非官洩或大內宣，而是當事人耳聞目見「爆哏」的「人工情報」（HUMINT），在情報可信度的甲、乙、丙、丁分類中，等級甚至非甲即乙。至於「毛豆」脫口秀中所指稱的電影內容，網路上解析度1080P的檔案不超過12GB，以通訊衛星每秒20兆位元（Mbps）的傳輸速度，10分鐘應可完成下載，歷時三天都無法觀看，表示衛星頻寬嚴重不足。

解放軍為軍事通信需要，自2000年發射一枚窄頻（narrow band）戰術通信「烽火一號」衛星，並在2006年到達壽限前發射同級衛星瓜代；但2011年、2015年，解放軍發射了波段更廣、鏈路數量更多的「烽火二號」衛星取代，並在去年11月及今年9月又再發射了二枚同級衛星。顯然解放軍從數量更多、頻率更高的護航、跨海區操演及遠海聯合訓練編隊的兵力投射中，發現指揮與管制能力的不足。

戰爭的本質是不確定性，故現代戰爭中，透過通信（communications）串聯情報（intelligence）、監視(surveillance）和偵察（reconnaissance）的結果；並將資料進行比對、查證、排序與萃取形成資訊（computers），以降低「戰爭迷霧」（fog of war），並提供各級指揮官進行指揮與管制（command and control, C2）；所以通信提供了感知（sense），經指管賦予意義（make sense）、並下授行動（action）的管道，其重要性不言可喻。

具有自主製造及發射通訊衛星的中國，各軍種執行例行性的跨區演訓時都要面對情報、監視、偵察的資訊來源及指管下授頻寬不足的窘境，國軍除了應作為建構通訊管道多元化的借鏡外，研擬在此一節點上實施干擾與反制的手段，就是「創新/不對稱」戰法的最佳實踐。

（作者為新江軍艦前艦長、東吳大學政治學系博士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法