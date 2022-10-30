自由廣場》展品照明 也談故宮專業

◎ 池宗憲

三件國寶遭內部人員打破，顯然保管國之重寶的故宮螺絲鬆了！事實上，就連對展品打燈，也看得出故宮要走向世界級博物館有待努力。

光，是展覽陳列的化妝師，是展品的生命與靈魂，也是媒介藝術帶來情感的語言。目前，從日本借來的國寶〈黑釉油滴天目茶盞〉，隆重擺在「閑情四事」特展區，油滴天目具有特殊的蛤蜊光，是因為光照釉面薄膜反射所致，這種光澤可以讓觀者看見展品特色，更代表著宋代點茶的焦點。〈黑釉油滴天目茶盞〉在大阪市立東洋陶瓷美術館展覽，是用自然光投射，因此映出的釉藥變色呈現無與倫比的藍色透光，令人想起瑰麗宇宙的變幻。然而這次在故宮現場卻是黑壓壓，展品後方列出放大圖像，也未展現油滴折射光線特質。

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根據《國立故宮博物院文物展覽保存維護要點》第三點文物照明規範：「文物所在展場環境一律使用低紫外線燈具，紫外線強度須低於75μw/lumen。用於有機材質之LED燈以低色溫為佳，藍光比例應低於15%，且波峰不高於全光譜最高波峰之1/2。燈具若設計於櫃內，須與文物區隔⋯⋯」這規定確保展間環境的穩定與安全。但是瓷器展覽，尤其是釉色的變化及形制的完整，才是展覽的主要重點，何況經一千三百度燒製而成的陶瓷還憂心光害？

原產於中國建陽窯的〈黑釉油滴天目茶盞〉於鎌倉時代（1185-1333）傳入日本，先經豐臣秀次收藏，傳世至今。其釉面金色、銀色、深藍色的閃耀斑點，像油滴浮於水面形成的薄膜，帶來無限欣賞美感。然而到了故宮，展出時輕忽光源，讓許多觀者懷疑故宮專業度是否脫節？這次又傳出打破三件國寶瓷器，在釐清責任外，更重的恐怕是鎖緊內部管理螺絲。打破國寶沒臉，打燈國寶不要難看！

（作者為國際茶學院創辦人）

故宮文物保存與南院

◎ 鍾邦友

故宮博物院發生國寶級瓷器「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」及「清乾隆青花花卉盤」破損毀損事件，另重要的寄存品屬板橋林家的「蘭千山館」文物也傳出將不再續約，文物都將離開故宮，引發各界對故宮文物保存問題的議論。雖說毀損文物的究責有其必要，但筆者更認同民進黨立委林宜瑾「既是危機也可以是轉機」的說法。

一直以來，故宮的文物包裝、提取記錄及損毀通報系統，都依然停留在老舊的思維及運作模式當中，如瓷器這種易碎品，就不應該是多個雞蛋同放一籃因陋就簡的廉價擺放，早該改為「一物一盒」並採用更新及品質更佳的安全空隙填充物的方式妥善保存。

其次，文物提取竟然依賴簡陋的紙本作業，資訊化系統的建置如此牛步，也讓身為資訊大國人民的我們無法置信。而文物毀損茲事體大，更應迅速通報，除了內部懲罰，更應讓所有關心的國人在第一時間知悉。

至於故宮院區庫房空間有限，已無力保管自身文物以外其他寄存品的說法，那為什麼不順勢活用南院館區？曾被視為雲嘉南「觀光火車頭」的故宮南院開館至今已七年多，但遊客人數始終沒有起色，何不趁此機會，盤點北院的館藏，將極少、甚或可能永遠沒有機會展出的珍品，在南院重見天日？

（作者為高雄科技大學博雅教育中心兼任助理教授）

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