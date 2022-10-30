自由廣場》反侵略 台灣不是任何外國的代理人

◎ 陳永昌

國民黨僑選不分區立法委員質詢，將國軍招募欠佳歸咎於「代理人戰爭」，牽拖台灣年輕人擔心從軍會變成為美國而戰。國防部長邱國正答覆說，國軍是為台灣國家利益而戰，絕不會舉著美國國旗，為美國人而戰。

所謂「代理人戰爭」，其實是「疑美論」與「棋子說」一脈相承的新瓶裝舊酒。無論是表達支持台灣民主自由現狀，或者出售先進武器打造台灣化身刺蝟島，在特定媒體與藍白陣營解讀下，都是超級強權美國在背後操弄，把台灣當成挑釁北京當局的籌碼，任人擺佈做為圍堵中國擴張的傀儡，台灣人被推向火線淪為幫美國賣命的傭兵。

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「代理人戰爭」追本溯源來自冷戰時期美國與前蘇聯兩大核武強權，出於對直接正面衝突將帶來相互毀滅結局的恐懼，改以策動或支持代理勢力介入區域衝突，在幕後提供各項資源協助作戰。從韓戰、越戰到中東以阿衝突，背後都有西方民主國家與共產集團兩大陣營身影。

俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，「棋子說」如獲至寶，指控烏克蘭淪為「反俄代理人」，是美國等西方國家在搧風點火。甚至連克里姆林宮都引以為戰況失利的藉口，宣稱：烏俄戰爭變成一場俄羅斯對上北約的戰爭，美國為首北約不只利用烏克蘭大打「代理人戰爭」，美國實質上早就是參戰一方，美歐正規軍隊出現在烏國境內從事作戰任務。

作為領土被侵略、平民被槍殺、婦女被性侵、兒童被凌虐、電廠醫院基礎設施與歷史古蹟遭轟炸的受害者，烏克蘭人拿起武器抵抗，乃是捍衛生命、保護家園、維護主權的必要舉動，不讓外來強權毀掉自己生活所有一切。如果要問這些英勇的烏克蘭戰士是誰的代理人，無庸置疑就是他們摯愛的父母、配偶或子女的代理人，為自己家人與下一代奮戰到底！

「疑美論」最新變種版本則是烏俄戰爭來自華盛頓當局隻手遮天，美國與北約根本不在意烏克蘭死傷多少人，唯一目的在於拖垮俄羅斯，協助烏克蘭是美國非常划算的投資。即使烏俄戰爭是一場圈套，關鍵仍在於過度自信的俄羅斯總統普廷錯估情勢，沉迷妄想俄羅斯帝國復興，導致超過六萬名俄國士兵喪命！

三連任後大權在握的中共國家主席習近平會不會步上普廷後塵，國際社會正提高警覺全力阻止最壞情況重演。兩千三百萬台灣人不是任何外國的代理人，捍衛自身安全與民主生活方式是唯一選擇。

（作者為企業專業經理人）

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