自由廣場》人均GDP超越日韓 不宜自滿

◎ 魏思源

國際貨幣基金(IMF)預測，今年台灣人均ＧＤＰ約三萬五五一○美元，可望超越日、韓，成為東亞第一。這本該是驕傲的事，但卻有學者專家示警，台灣科技產業一枝獨秀，恐因過度依賴單一產業，造成其他產業空洞化的現象。

這絕非危言聳聽或空穴來風。證據就是，若以平均整體薪資計算，二○二○年護國神山台積電平均員工年薪資中位數，已達新台幣一八一萬元。這還不是半導體產業中最高，甚至有IC設計大廠去年平均年薪六一一．九萬元，增幅一五三％，勇奪全台薪資冠軍。反觀其他內需產業如批發及零售、美容及美髪業、工業、住宿餐飲、旅行社、運輸及倉儲、教育業、藝術娛樂及休閒服務業，員工薪資中位數都未達四十萬元，淪為內需「慘業」。

請繼續往下閱讀...

薪資M型化擴大，也反映在國人的貧富差距。根據主計總處二○二一年家庭收支調查結果，台灣每戶可支配所得差距倍數從六．一三倍擴大至六．一五倍，創十年來最大紀錄。相對於半導體相關從業人員近三年來財富快速增加，其他行業的從業人員得更辛勤工作，才能應付高漲的外食費、房貸壓力等。

台灣人均ＧＤＰ成長，但分配惡化，加上不動產、物價飆升，這絕非主政者的原意，也不是大家所樂見的事情。因此，如何平衡發展各類產業，應是政府要務。我們必須呼籲，拚ＧＤＰ並非國家的首要目標，改善貧富差距才是人民之福。

（作者任職資訊業，宜蘭縣民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法