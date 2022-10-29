自由廣場》中國選舉奇觀

◎ 陳文卿

中共二十大閉幕，「選」出二○五位中央委員會委員，以及包括七位政治局常委在內的二十五位政治局委員，構成了習家班的權力核心。網路流傳一個中央委員選舉過程之影帶，讓世人見識到中國式的選舉，真是超英趕美，令人嘆為觀止！

影片中，兩千多名黨代表，在偌大的人民大會堂中，以舉手表決方式迅速通過所有的名單，而且不是一個個唱名投票，而是由司儀以公開詢問方式，分別大聲問坐在各區的與會者是否有不同意的？各區逐一回報：「沒有」之後，就宣布名單內的所有人選無人不同意，也就是說全數通過了。

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更有甚者，這份名單的產生可能連喬都不必，全部由習近平一人欽定。因此坐實了外界所形容，二十大之後的中國是「習大於黨、黨大於國」的說法。

一個十四億人口的國家，大小事由一人說了算，黨政軍一把抓，沒有國會可以制衡，司法也無從約束，無國師大老可以獻策（看胡錦濤的下場就知道了），近臣更都僅等同於僕役。這樣封閉式的中國，將是全世界最危險、最難預測，也可能是最可怕的國家。

可是人類文明進到二十一世紀，自由民主已經是普世的價值。中國可能自外於世界潮流嗎？中國大陸是否可能爆發如十多年前阿拉伯之春的茉莉花革命？值得觀察。

（作者任職環保服務業，新竹市民）

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