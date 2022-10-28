自由廣場》台僑心聲︰制止習近平犯台 靠你我選票

◎ 陳行

習近平打破數十年慣例，成為無任期制的領導人，權力核心全是習派人馬，更明確宣示儘速「統一台灣」。台灣如何應對？烏克蘭近代史值得借鏡。

烏克蘭境內頓巴斯分離份子的持續挑撥，親俄烏克蘭人士的舔俄蜜語，逢迎普廷的官員，齊聲諂媚，導致普廷自信烏克蘭百姓將展開雙手、歡迎蘇俄帝國之師，於是揮軍大舉入侵，烏克蘭飽受戰火蹂躪，但烏軍堅強抵抗，甚且愈戰愈勇。倘若普廷知道多數的烏克蘭百姓對極權的蘇俄嗤之以鼻，那精算的普廷就應該知道，要完全統御烏國的代價非常高昂，進而擱置入侵烏克蘭的軍事行動。

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台灣現在的處境宛如俄軍入侵前的烏克蘭。紅統人士宛如台灣的分離份子，硬要把民主自由的台灣拉入共產極權的中國。逢迎中國的政黨、政客、媒體、紅頂商人、甚至演藝人員，比比皆是。若這次地方選舉，紅統派大勝，那簡直是告訴習近平：台灣歡迎你。當習近平一但認定攻台成本很低，攻台就成事實。這不就是普廷入侵烏克蘭的翻版嗎？

你、我可以阻止習近平的中國犯台大夢。善用選票，選出深愛台灣民主自由的縣市首長及議員，明確表達台灣人捍衛民主自由、厭惡中國極權。唯有習近平意識到攻台的代價，會危及政權的穩定，方能制止台海大戰！

（作者為美國台僑，大學教授）

反共反統 拒投親中候選人

◎ 涂醒哲

日前參加支持李俊俋的百工百業嘉義市長競選後援會時，李鴻禧教授等人提到一個很重要的概念，就是年來中共經常派遣軍機飛越海峽中線，或利用無人機飛到金門、馬祖上空挑釁，不久前還釋出統一台灣的白皮書。尤其是習近平在最近二十大再次宣示不排除武力犯台。這樣蠻橫的做法，完全不尊重台灣人民，對台灣的民主是極大的威脅和挑釁。

在中共謀台日盛的氛圍下，這次年底的縣市長選舉，不再只是一場地方首長、百里侯的競爭，而是此時此刻台灣面對中共、習近平威嚇的真實反映。如果中共這麼明目張膽地恐嚇、威脅台灣，而台灣人民卻沒有用選票來抵制譴責親中派候選人及政黨，未來中共對台灣的文攻武嚇和侵略，只會愈演愈烈。因此，這次選舉，都不應該投票給唱和、呼應中共的政黨，尤其是一些親中派候選人，否則中共必然會認為多數台灣人支持統一，各國也會誤會，以為台灣人抵制中共入侵的意志不夠堅強。如此不僅會助長習近平的氣焰，也會對台灣造成更大的危機！

（作者曾任衛生署長、嘉義市長）

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