自由廣場》U23日本隊與橘色惡魔

◎ 薛廣澤

甫在台灣奪得U23世界盃棒球賽冠軍的日本隊，是繼二○一六年後奪下隊史第二冠。日本隊此次由全社會人球隊（企業贊助）組成，球員都很年輕，剛進到社會人球隊一、二年，幾乎都沒有國際賽經驗，很多人甚至是首次出國。總教練石井章夫說：「帶這批球員來打世界盃也是嘗試和挑戰」，因為在選訓過程中部分社會人球隊母公司因疫情考量，不希望球員海外出差，所以只能從願意讓球員出國的企業中選擇不錯的球員，集訓三天就來台參賽。

奪冠後，日本隊球員拎著兩件球衣一起慶祝，主要是有兩名隊友因為確診無法參與冠軍戰，他們在冠軍賽前傳訊息到群組，使得隊友們都受到很大的鼓勵，誓言「一定要贏下這場比賽」。日本隊教練團給球員設定的主題是「挑戰」，認為自己是挑戰者，希望藉由這項比賽讓球員成長、放眼未來，找出未來國家隊的可用之兵。

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無獨有偶，有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部學生受邀在今年台灣國慶大會亮相，精湛、活潑的演出，獲得滿滿的好評，讓國人留下深刻印象，也羨慕日本年輕人有創意又不失競爭力。與台灣不同的是，日本高中生下午三點就放學，學生課後有更多時間發掘興趣。吹奏部學生們靠著苦練，每天至少在上、下課前後都會花一小時以上的時間練習，他們的到來，讓台日上學時間及社團文化等種種校園差異掀起一番討論。

擔任橘高校管樂社顧問長達二十三年的田中宏幸在他所寫的《橘色惡魔的弱弱指導法》，公開橘色惡魔成功的秘訣有三：「裝聾作啞」的指導老師、「無聲文字」的力量、找出「橋梁」等。除非必要，否則絕不主動找他們講話；利用電子郵件及社群網路等媒介，將自己的想法寫成文章傳遞給後面的人；一開始就要和幹部建立友好關係，向他們打聽社員的情況。

日語中實地參訪稱「見學」，今年十月來台的「社會人球隊」及「京都橘高校吹奏部學生」，相信帶給我們的不光是驚奇和喜悅，還有對自己社會能有更多的體悟及反思。

（作者為高中教師，彰化縣民）

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