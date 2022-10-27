自由廣場》台美國防工業合作之超前部署

◎ 宋磊

客觀而言，關於台美國防合作行之多年。無論是早年空軍的F-5戰機、陸軍陸航的UH-1直升機、海軍成功級巡航艦、海空軍相關的飛彈等，皆是在美方特定的協助下，配合台灣自身努力所產製出的裝備。對於國軍來說，當台美兩國能在國防裝備上有所合作，不但有利於台灣的國防科技發展，對於國防自主更有著莫大助益。

因台海局勢持續嚴峻，尤其中國二十大後未來對台的態度恐更為強硬，因此台灣國防工業的發展遂成為各方關注焦點。筆者就目前解放軍對台最有威脅的部分進行分析，探討相關可能的技術（台美）合作供各界參考：

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第一：空防向來是守衛台海的第一線。平時空軍針對共軍的敵情偵測、驅離，戰時需要全力爭取台海空優，故關於下一代戰機的研製技術，包括匿蹤塗料、超音速巡航、發動機等，軍方與相關研製單位應努力與美方合作，使空軍在獲得第五代戰機前已有相關的研製技術，以加速下一代戰機的研發工作。

第二：為因應「灰色地帶」衝突持續發生，共軍派遣無人機騷擾我金馬前線非新鮮事，未來不排除共軍可能派遣無人機飛至台灣本島進行騷擾，因此關於更先進精密的無人機相關技術，包括無人機如何運載更多彈藥、更為精準的偵測系統等，軍方也應向美方積極爭取為宜。

第三：陸軍是台海防衛最後一條防線。軍方已向美方採購M-1坦克，但因目前採購數量有限，仍無法全面配發陸軍裝甲單位，因此軍方未來若能獲得反坦克飛彈相關的製程技術，不但能強化陸軍「反坦克、反登陸」作戰能力，也能快速彌補陸軍新一代坦克採購數量不足的困境。

台美軍事技術合作已有前例，隨著解放軍對台威脅大增，我方若想持續達成嚇阻敵軍進犯，台美兩國的國防工業合作，應有周延、細緻的思考，積極「超前部署」為宜。

（作者為淡江大學戰略所博士生）

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