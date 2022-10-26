自由廣場》大考中心莫把考生當提款機

◎ 溫順德

高中英聽測驗落幕，近十萬名考生應考。自一○○年起試辦，一○三年列檢定項目，英聽成為升學門檻，然近年大學各校系，陸續刪除英聽檢定，大考中心卻仍執意續辦，綁架高三學生報考，實在荒腔走板。

由於少子化的衝擊，考生逐年減少，分科測驗下滑更劇，大考中心收入銳減，為解財政燃眉之急，不惟開辦英聽測驗，遊說大學列為門檻，納入申請書審項目，還妄想新增口說測驗，結合英聽測驗實施。大學考量城鄉差距陸續取消英聽門檻，明年各項入學管道，檢定英聽測驗校系，繁星推薦五十四系，個人申請四十五系，考試分發四十一系，所占比率不到三％，幾無足輕重，大考中心執意續辦且一年考兩次，狂掃五千萬報名費，怎不令人氣憤？

請繼續往下閱讀...

英語口說測驗，透過大學入學參採，形塑英語學習環境固為雙語政策配套，然而不少專業機構，定期辦理英文檢定，考試涵蓋說聽讀寫，信效度普獲認同，高中學生參加者眾；大考中心疊床架屋另行舉辦，僅考英文聽力一項，信度效度仍待檢驗，卻又列為升學門檻，綁架高三學生報考，能不招致斂財之譏？大考中心辦理考試，理應為大學掄才，財務收支出現赤字，由各大學分攤，豈能視英聽為禁臠，把考生當成提款機？

大考中心成立目的，在於研發入學試題，精進考試信度效度，建構公平競爭環境。近年弊端屢起，各科考題難易不定，造成考生惴慄難安，老師無所適從；分科測驗失當，國英數乙三科廢考，學測失常無由補救反讓考生壓力備增；另分科測驗計分，改百分制為級分制，且又加總學測級分，更悖離評量原理。戮力考試專責本務，加速增建大考題庫，提升試題的鑑別度；分科復考國英數乙，且計分回歸百分制，捍衛考試的公平性，才是大考中心首務。

大考中心成立經年，試題研發功能不備，命題檢核機制不足，已重創考試公信力。不圖加速試題改革，反卻著墨副業，處心積慮開拓財源，任令專業蒙塵，全國考生焉能接受，教育當局還能噤聲？

（作者是高中校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法