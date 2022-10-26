自由廣場》（林保華專欄）中國變局和台灣風險

中共廿大在世人面前展演流氓政黨的一場鬧劇。一九五六年的蘇共廿大導致蘇聯向右轉而引發蘇聯解體，中共廿大則是加劇左轉，會給中國帶來什麼變局？

中共頂層七個政治局常委全是「階級鬥爭」專家或秘書幫出身，沒有一個經濟專才，連主管國務院經濟工作也是如此，未來的中國將以階級鬥爭為主軸殆無疑義。中國九月份的GDP因為大會而延遲發表，外界咸認為是數據難看，然而會後發表的數據比預測還好。如果光天化日下都可以把前總書記胡錦濤架走，全體通過以習皇個人意志制定出來的高層名單，本來已經令人生疑的數據在其後發佈還能相信嗎？

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中共建國初期的「外行領導內行」，曾經引發專業人士的反對，一九五七年反右這些人都被打成敵我矛盾的右派分子，次年就是大躍進，那些吹牛皮的數據沒有人敢提出異議。一九五九年廬山會議上彭德懷元帥表達異議立即被打入地獄十五年直至死亡，三四千萬中國人因此餓死。習近平路線繼續下去，中國會出現什麼樣的悲劇？也許，在中國餓死人或出現大規模反抗以前，習皇會發動「解放台灣」的戰爭為自己解困，也為自己名利做最後一搏。這是台灣面臨的最大風險。

不過在廿大結束以後不排除習近平會放軟身段。他不完全拒絕黨內的不同意見，但是糾偏必須自己來做而不是他們，否則他怎麼稱得上人民領袖？所以必須把他們清零，才顯示自己是永遠正確的天才。然而以他的文化修養，以他的紅二代剛愎自用性格，以及紅衛兵的脾氣，身段的放軟不會太久就會故態復萌。而身段放軟的這段時間，主要將是針對美國等西方國家誘之以利，除了解決中國的經濟問題，也要拿下台灣。釋出利益會有多大還不知道，毛澤東連領土也割讓，為了實現自己更大利益。這是大家必須警覺的。

大會一結束習近平廿四日出席軍隊領導幹部會議並發表講話強調，未來五年聚焦建軍百年目標。雖然沒有報導入侵台灣是其中之一目標，然而內心一定是，只有這個才能超越毛澤東。而二○二七年正是中共建軍百年，也是習近平為第四次連任需要拿出的成績。然而習近平在廿大政治報告中對軍隊的要求之一是「塑造安全態勢，遏控危機衝突，打贏局部戰爭」；可見他也認識到要跟美國全面開戰並無取勝把握，也有意對美示弱，然而這必然是他在五年內力爭的目標。

胡錦濤對習近平有大恩，與胡錦濤相比，馬英九國民黨在習眼裡算什麼東西？然而習近平為了解決他的國內難題，塑造他的偉人形象，他必然要充分利用這些人來破壞台灣內部團結，破壞台灣與美日的合作。台灣人願意過著被中共封城的集中營式生活？台灣年輕人願意像中國一樣年輕人中有廿％失業率？今年九合一選舉要讓統派輸選，才是抗共保台實際行動。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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