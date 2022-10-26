社論》華府的「模糊」vs. 北京的「清晰」

中國武力犯台，國際討論焦點，已從「會否」轉移到「何時」。布林肯月中表示：近年來中國已下定決心，將在更短時間內攻打台灣、實現統一。他說：就半導體而言，如果台灣的生產因為這一危機而受影響，那麼就會面臨全球經濟危機。西方的要害，正是習近平的必攻。布林肯的論述，恐怕會讓習近平更加躍躍欲試。除非，他想誘使習近平犯下戰略錯誤？

經濟體、科技島、防疫典範、印太民主領頭羊，所謂的「現狀」不容片面改變，這些是目前美國為首的西方給台灣的定義。這些定義裡面，還沒有「主權國家」的積極內涵。世界衛生組織，即使最先通報人傳人，展現民主防疫成就，台灣仍不得其門而入。上週，國際刑警組織也拒絕台灣參與的訴求，稱該組織承認中華人民共和國是中國的唯一代表，因此承認台灣是中國一部分。二七五八號決議，聯合國組織屈從北京，把「中國代表權」擴大解釋為「台灣屬於中國」，美國為首的西方即使也有抗議似乎不敵北京的影響力。所謂「戰略模糊」，把重點模糊掉，反令北京宣稱擁有一切權利，可以使用任何手段，追求統一大業。看來，最「模糊」的，反而是台灣的主權與安全。

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去年十一月，拜登曾對習近平表示：「台灣是獨立的，由它自己做決定。」但他事後也說：我們不鼓勵獨立，我們鼓勵完全照著台灣關係法的要求做，這正是我們正在做的，讓他們自己決定。也許，華府認為這樣的「戰略模糊」，足以阻卻北京的軍事冒險行動。然而，這已足以提供北京操作空間，在國際上、國際組織內遂行其「一中原則」。八月底，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，台灣生產了全世界七十％的半導體、九十％的高科技半導體，所有人都捍衛台灣發展其政治制度的權利，但必須謹慎因應，避免與中國直接對抗。他說，裴洛西訪問台灣後的兩岸緊張情勢，歐盟試圖擔任「調人」，可是，他坦言沒有計畫前往台灣，還說歐盟執委會主席馮德萊恩也沒有訪問台灣的打算。他還暗批裴洛西，「我們需要避免給中國一個加劇緊張局勢的藉口」。唯恐刺激北京，歐美自我檢查，豈不是形同為其「武統論」壯膽？

二十大政治報告，習近平：「台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。」「絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂份子及其分裂活動。」當台灣的民主日益鞏固深化，「中國認同」快速邊緣化，北京的「反台獨」重點，顯然轉移到「反介入」，也就是，以武力拒止美日等國出兵維護台灣現狀。而解放軍襲擾台灣常態化，國際眾目睽睽下圍台軍演，「美國會竭盡所能確保台灣有防衛能力」，上自拜登、下至將領的老神在在，吾人寧信是有充分準備，能有效震懾、擊敗解放軍犯台，而非令台灣淪為另一個烏克蘭戰場，甚乃出之以摧毀台積電設施之下策，自我實現全球經濟危機之預言。

七十多年來，台灣地位未定，即令外來威權統治早已過渡至民主化之主權在民，堪稱大國政治使然。影響最大者，一是美國，一是中國。美國對台灣，採取「模糊」政策，基本上視台灣於中國、ROC、PRC之外，但也不支持、不鼓勵「台灣獨立」。中國採取「清晰」政策，一貫宣稱「台灣是中國的一部分」，在國際上推行所謂的「一中原則」。在行動方面，美國採取「和平解決兩岸分歧拖字訣」，中國則「絕不承諾對台放棄使用武力」。近年，北京對台灣武力脅迫進一步常態化，遭華府認定正在以武力片面改變台海現狀，於是，美國也更清楚表達「如果中國攻擊台灣，美國會防衛台灣」的決心。美中的共同點在於，目前都不承認，台灣是個主權獨立的「國家」，即使經濟、科技、公衛、民主活力在國際上名列前茅。

這也不得不令人聯想，本月中聯大以一四三票贊成、五票反對、三十五票棄權（包括中國），通過決議譴責並拒絕接受俄羅斯吞併烏克蘭領土，類似的情況一旦主角換作台灣，結果如何仍不可預測，而風險的最大承受者卻是台灣。至於，所謂的中國侵台將造成全球供應鏈浩劫，激起西方的義憤云云。而實際上，習近平的語言、態勢都十分清晰，而且一次比一次更清晰。憂心忡忡者，與其被動坐等習近平的利害計算，不如釜底抽薪承認台灣為正常國家，更有嚇阻作用不是嗎？

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