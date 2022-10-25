自由廣場》慎防大力士 操成過勞死

◎ 羅成志

每逢雙十國慶大典，軍機空中分列式素為不可或缺重頭戲，但筆者卻猶記廿五年前雙十國慶日早晨，一架空軍屏東基地所屬C-130H力士型運輸機，在降落松山機場時墜毀，不僅五名機組員殉職，墜機殘骸引發地面大火險殃及民宅。空軍在這樁重大飛安事故後，決定建案採購地面教學模擬機，使運輸機隊空勤人員可反覆演練飛行與起降程序，避免飛安事故重演。

前述墜機事件也是C-130H力士型空運機隊自一九八六年返台服役迄今，唯一發生的重大飛安事故。事實上，我空軍C-130H運輸機隊，儘管平均飛行時數並不高，但與大多數國家軍方同型機隊使用狀況相較，根據期刊揭露，因起降次數頻繁與台灣氣候濕度大、鹽分高且多酸雨，易導致機體結構易老化腐蝕，而其座艙儀表與助航、通訊設備迄今未更新升級，缺乏自衛電戰預警設備。鑒於共軍已在西沙群島與南沙群島填海造陸設置軍用機場進駐戰機，更使屏東基地的運輸機執行南海、金門、馬祖等外島之定期運補任務面對極大危險。

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因國防預算資源分配考量所限，C-130H機隊性能更新升級方案，拖到今年才編入預算案送立法院審議，但依內容顯示，僅限更新座艙航電系統，未一併檢整翻修機體結構並加裝自衛電戰系統，流於為德不卒。

美國空軍現役的C-130H已逐漸被新一代的C-130J超級力士型取代，若非移編至空軍後備部隊（AFRES）或各州國民兵（ANG）飛行部隊，就是以剩餘物資名義，廉售甚至贈送給東歐或拉美、非洲和東南亞國家，善盡剩餘價值。其後備部隊與州國民兵空運機隊的C-130H機隊，近年來更分批實施座艙航電系統更新。鑒於五年前美軍陸戰隊一架KC-130T加油機疑因螺旋槳出現鏽蝕墜毀，導致十六名美軍殉職，美國空軍也在例行檢修時發現相同問題，一度停飛百餘架同型機，並決定為現有C-130H機隊的四葉型螺旋槳，逐步更換為模組化設計、複合材質製造的NP2000八葉型螺旋槳，不僅改善飛安、也更加省油，有助縮短起降時滑行長度。

筆者認為，空軍C-130H機隊性能升級的延壽方案，不宜只侷限在更新座艙航電，更應檢整機體結構延壽至引擎更換、納入新款螺旋槳，此舉才有助於改善飛行性能，並提升運輸機隊的長期成本效益。

（作者為航空迷）

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