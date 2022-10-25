自由廣場》U23台灣隊拿季軍 是實力？還是運氣？

◎ 楊浩民

台灣隊在剛結束的U23世界盃棒球賽獲得季軍，雖然是歷屆最佳名次，但基本上，不能不說帶有很大運氣成份存在。首先是分組預賽，台灣隊五戰全勝，其中兩勝是來自實力較差的德國和南非，就不如南韓隊的五戰全勝來得貨真價實。南韓所在的分組無一弱隊，另五隊形成混戰集團，全部都是二勝三負，顯見實力相當平均，南韓能以五連勝殺出重圍實屬不易！如果把台灣移到該組，就算能進入複賽，大概也不會以二勝○敗晉級。

其次是複賽，台灣隊是六隊中唯一三戰全敗者。之所以能打季軍賽，其實是因為哥倫比亞贏澳洲，使澳洲的複賽排名確定在台灣之後，否則台灣將會因為輸給澳洲落到第五名。台灣隊在本屆比賽一共出賽九場，如果扣掉兩場對手實力較差的比賽，成績只有四勝三敗，剛好及格而已。

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反觀南韓隊則是場場硬仗而且沒有休息日，結果打出七勝二敗的佳績。此外，台灣隊的攻擊火力相當疲軟，複賽三戰合計只得三分，而且和上個月在美國參加U18世界盃的台灣隊一樣，九場比賽都沒有全壘打。反倒是未能晉級複賽的委內瑞拉對台灣擊出兩支，差點讓台灣輸球，而日本隊在冠軍賽也是靠著三分全壘打獲得所有分數。台灣隊的戰術執行也不佳，南韓對台灣用兩次強迫取分都成功，而且得到三分，反觀台灣每次想強迫取分，都以失敗收場。

日本隊今年以純業餘陣容參賽，雖然預賽輸給台灣，但是不影響其奪冠，複賽三戰全勝，最後又擊敗南韓贏得冠軍，可見其實力仍在台灣之上。台灣三級棒球實力不比日本差，可是為何成棒的成績總是比日本差一截？台日職棒實力差距更大，只要日本以職棒菁英參賽，台灣從未贏過！連對荷蘭也勝少敗多。台灣參加十二強賽和經典賽頂多也只能算成績平平，甚至預賽全敗淘汰，目前雖然世界排名高居第二，要追上美日韓，恐怕還有很長的路要走。

（作者是公務員）

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