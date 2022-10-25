自由廣場》台灣中國一邊一國 兩岸互不隸屬

◎ 林逸民

中國廿大最後一幕，習近平粗暴的將胡錦濤架走，使得全世界對中國的野蠻與惡霸大為震驚，如果連親手交接政權的對象都慘遭如此對待，所有人都應深刻覺悟，中國所做的任何承諾都毫無可信度可言。

廿大政治報告上習近平宣稱「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」，對此，我們要嚴正向國際說明：台灣不是問題，中國才是問題，台灣從來都是台灣自己的事，由台灣人來決定。

請繼續往下閱讀...

古東亞中原各王朝留下的紀錄，都認為台灣是「外夷」，頂多只有澎湖遭納入版圖，宋、元、明初台灣稱為「琉球國」或「瑠求」，元朝汪大淵《島夷誌略》中敘述為「海外諸國，蓋由此始」，《元史》將「瑠求」列在〈外夷傳〉，明朝沈有容想追擊前往台灣倭寇，遭質疑「非我版圖」，而當荷蘭人前來澎湖設立據點遭沈有容驅逐時，沈有容竟然好心的建議荷蘭人改往台灣，當然也是因為「台灣自古不屬中國」。

鄭氏逐走荷蘭人，結束台灣的荷蘭時代，「建國東寧，別立乾坤」，滿清與鄭經談判書信中仍認為「台灣本非中國版籍」，最終施琅攻台後上〈恭陳台灣棄留疏〉建議滿清管理台灣，滿清才如雍正追述康熙：「台灣地方自古不屬中國，我皇考聖略神威，取入版圖。」但也僅有西半部部分。

滿清算是中國嗎？孫文認為需要「驅逐韃虜，恢復中華」顯然認為滿人韃虜並非中華。無論如何，古代中原王朝都是自認統治天下的天朝，完全沒有現代「人民、領土、主權」國家觀念，中國成為一個近現代國家的開始是在於中華民國的成立。

《馬關條約》之後滿清將台灣永久割讓給日本，近代中國也就是中華民國建立時，與台灣無關；中華民國滅亡，現代中國也就是中華人民共和國建立時，也與台灣無關。

所以台灣從來不關中國的事，台灣沒有什麼問題，有問題的是中國，明明不擁有台灣，卻妄想靠言語霸凌就可以把台灣說成自己的，在國際上處處打壓台灣，使台灣成為不正常國家，還狂妄的聲稱不放棄武力侵略台灣。

不只台灣，中國四處挑起邊界與海域衝突，以卑鄙手法在貿易中不當得利、侵占與偷竊世界各國智慧財產。中國才是世界的大問題，「解決中國問題，由台灣與全世界所有有智慧的國家共同決定」，那就是，「如果中國不改過向善，就要予以圍堵懲治」，至於台灣的未來，只有台灣人有權決定。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法