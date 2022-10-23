自由廣場》寺廟成堂口？

◎ 張勳慶

台北市日前發生萬國幫內大哥鬩牆，開槍又自我了斷的角頭，提及為了擺平和處理掉幫內份子，有人竟「調動」警力，表面上是處理犯罪事件，但反而是警察被黑道設計。這裡面便存著一個疑點，理應掌握地方生態的警方真的不知情？還是認為趁此可以破案記功，又可讓表面上治安好看？又或者有不當利益存在？

另一個問題，就是可能許多國人這次看了新聞才知道，當地有名還得到政府出資維修的青山宮，主持人之一竟是萬國幫副幫主（其父是創幫者）。當然這種廟宇和黑道有關的情形很多，研究文章網路上一堆，律師童文薰和作家林立青，都用個人角度提出不同看法。竹聯幫大哥柳茂川，在所著《竹聯：我在江湖的日子》有不少書寫。會如此，當然和民族性與農業社會有關，因為地方廟宇傳統上是有公信力大老或頭人在主持經營，司法不彰、官員貪瀆等不公下，自然成了在地「調解委員會」，加上信仰所在，所以廟宇也成了訊息中心。

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這有些像國民政府初來台，會遴選地方上具公信及威望者去參與選舉。但很快的，隨著經濟發展，廟宇在土地資產、香火收入和人脈上都有一定影響力，於是地方派系和黑金人物便發揮地頭蛇力量滲入，然後「挾神明以令鄉親」，特別是在利益上若能融合傳統宗教活動，在政治上腳踏多條船，不但大小政客會前來拜訪，自身也可以推人投入選戰，一但掌控權力，那黑道份子自會把廟宇經營成自己的公司，雖然表面上是掛羊頭賣狗肉。

人脈和錢脈代表實力，廟方幾乎都務實經營，平日捐資給醫護和警消，活動時讓養八加九的陣頭出來耀武揚威，這些都是大家可見到的交相賊，更大的舞台仍然是政治，就以這次鬧出暴力的萬華青山宮，行銷有方，從中央到地方政客，每逢廟宇有大小活動，都會前來拜碼頭、秀親民，甚至還可以和文創與流行音樂結合，透過媒體宣傳，讓知名度大增。並可請人寫表單和企畫案，向官方申請補助。至於一些地方小廟，有些怪力亂神，有些被特定立場政黨收編，成了另一種地方黨部。先民捐贈土地的廟宇，有些主事者則為了爭產和土地開發去對神明鞠躬。當一間市定古蹟廟宇，都可以大尾鱸鰻廟中坐大位，子彈亂飛，宗教自由和打擊犯罪之間，真該透過立法好好治理了！

（作者任職公務機關，新北市民）

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