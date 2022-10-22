自由廣場》人權園區以「遺址」為名的魔法棒

◎ 黃惠君

白色恐怖景美紀念園區日前傳出進行中的國家人權博物館將停建，同時有意拆除2006年邱坤良任內完成的入口意象及龍應台時期所增補的受難者名字，以復原當年的高等法院檢察署辦公室，聞知驚愕不已。

什麼時候一個政府部門的行政辦公室，價值竟高於象徵衝破戒嚴體制的入口意象，以及刻有受難者姓名的紀念碑了？

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原來是主張景美園區應該「全區以遺址保留」的聲音，成為當局欲往此推進的依據。此處之所以被指定為白色恐怖紀念園區，因它曾是「台灣警備總司令部軍法處」，在青島東路三號（現喜來登飯店）被拆除後，這裡已是唯一的遺址。此處是1968年以後政治犯遭逮捕、拘禁、審判乃至關押的地方，毫無疑問地這裡銘印著敢於對抗威權統治，願為台灣走入大牢的勇者，最著名的案件就是美麗島事件軍法大審。

但其規劃及紀念的軸線卻開始偏斜，由於軍法處的單位遷出後，所留行政辦公室亦劃歸人權園區使用，就在鄭麗君擔任文化部長時，以「遺址」為名的魔法棒開始揮舞了起來，這些軍法處人員的行政辦公室，亦升天為「遺址」，於是光怪陸離的現象出現了。第一，軍法處的行政辦公室建築群，事實上其拆與不拆並非鐵律，但也隨著「遺址」之名升天，使此一承繼自青島東路三號，流淌著政治犯鮮血的地方，竟傾斜為「軍法處行政辦公室保留區」。荒謬的是政府不讓威權體制製造政治犯的檔案全面開放、揭露真相，卻費盡心思以「遺址」之名保留他們的辦公室，請問這是什麼轉型正義？

第二、原先學者判定可以拆除的國防部汽車修理大隊所用場址，也開始具有「遺址」的神聖性了，使擬定興建的國家人權博物館，只能以擴建方式處理，必須與原先的汽修廠共構。什麼時候國防部的汽車修理廠也是不義遺址了，簡直荒謬。

第三、更四不像的是當年汽修大隊的大門，竟高高掛起「國家人權博物館」的招牌，成為新的入口。如果文化部考據的結果這也曾是「警備總部軍法處」的大門，因此才被視為古蹟保存的，那就請掛回「警備總部軍法處」的招牌，才符合保存原則。因為一個人權博物館，象徵突破威權，其大門及出入口竟有著戒嚴時期的崗哨，是很不恰當的。

而這種建築外觀（岡哨）與內容（人權博物館）的錯位，一直發生在許多對於威權時代所留建築的主張中，譬如部分人士主張將國家人權博物館移至中正紀念堂，卻忽略其建築體乃模仿明神宗萬曆的定陵與明成祖永樂的長陵，是不折不扣的帝王式陵寢。此種建築語彙之強烈，一望而明且為國際所週知，其存在確實成為台灣民主國家的恥辱，也有違轉型正義，但不表示改為國家人權博物館就是恰當的。因為又出現建築外觀（帝王陵寢）與內容（為人權受難）的捍格，且將有高度民主象徵的人權博物館放在封建精神表徵的帝王陵寢中，恐將貽笑國際。

政治犯受難的痕跡、失去自由的牢獄空間，才是白色恐怖紀念園區的主旋律。今天並容著大量軍法處行政辦公室的景美園區，在「全區為遺址」的觀念下是否造成紀念主軸的偏斜，甚至容不下入口意象、紀念碑，乃至規劃中的國家人權博物館，為政者宜再慎思。

（作者為台灣傷痕歷史研究者及策展人）

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