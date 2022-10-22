自由廣場》也談防疫旅館政策是誰先想出來的

◎ 涂醒哲

防疫旅館是誰先想出來的？這個問題，竟然讓台北市長參選人黃珊珊和前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中槓上。全國首間防疫旅館「大地清旅」創辦人陳嘉文，還原當時狀況表示，防疫旅館是他和台北市政府觀光傳播局、當時的副市長黃珊珊團隊共同努力產生的。這是誤解了發想及執行。

記得二○○三年SARS由中國入侵台灣，台北市政府由於防疫失當，在市立和平醫院爆發院內感染，緊急決定封院之際，專家建議要分棟並做好隔離處置。我當時是衛生署署長，馬上打電話給當時的台北市衛生局邱淑媞局長，告訴她一定要馬上找市長和副市長幫忙，找市府相關場所或旅館，隔離安置和平醫院的同仁。

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當時因為我擔任過台北市衞生局長，深知台北市立醫院同仁的醫療量能及品質，雖足以應付防疫需求，但防疫以外的民政、警政及防疫旅館徵求安排等，則需要各相關局處共同努力，單靠衞生局是絕對無法統合。這也就是傳染病防治法規定：地方防疫指揮官不是衞生局局長，而是市長的緣由。

發想是發想，執行是執行，中央疫情指揮中心的專家群會提出政策建議和發想，而地方政府則是負責執行，也可能需要民間業者配合，解決執行面的各種問題。記得當年台北市的防疫隔離住所，就是因為執行太慢，才會發生把所有同仁一起集中在大禮堂的錯誤作為，也才會因此增加院內感染，引起和平醫院人員抗議等衝突事件。

隔行如隔山，陳嘉文當然不了解整個防疫過程，恐怕也不易了解何謂政策發想，但他知道努力落實解決防疫旅館的問題，因此跳出來說，是他和黃珊珊副市長一起發想產生的，這是個誤解，宛如柯文哲市長不存在一樣。精確地說，是陳嘉文和市府團隊共同努力落實設立防疫旅館。

中央發想，地方執行，本來就是這樣，毫不奇怪。奇怪的是，連這個也在爭，難道選市長選昏頭了嗎？

（作者曾任衛生署長，疾病管制局長，嘉義市長）

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