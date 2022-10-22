自由廣場》確診投票 中選會、疫情指揮中心應速協調

◎ 賴佑哲

依照現行防疫隔離規定，確診就不能外出。二十日本土新增三萬九千多例確診個案，跟上週同期相比下降逾四分之一。指揮中心推估，再一兩個禮拜，有機會降到單日二萬例以下。而十一月下旬九合一大選日，到時可能有近二十萬確診居家隔離者無法投票。中選會李主委說，確診者有投票權，投票權沒有被剝奪，但是因為防疫機關根據《傳染病防治法》的規定，對於他的行動有所限制，他事實上沒辦法出來行使（投票權）。我對中選會放棄努力的說法感到遺憾。

反觀各國作法：韓國以通訊投票替代，延長投票時間，讓確診者與一般人區隔，在晚間進入投票所。日本則是由確診者於投票四日前申請，就會收到回郵信封和選票。美國一向可用郵寄投票，並無影響。澳洲採電話投票。英國可請緊急代理人協助。新加坡則為居家隔離者特設投票所....。世界文明民主國家對於公民投票權之重視可見一斑。

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台灣在戒嚴時期國民黨作票猖獗，當年父祖輩常有投票無用論，可能因此造成公民和官員不重視公民投票權。現在既然朝野都倡言要降低投票年齡，擴大公民參與之際，除了另闢管道讓確診居隔者也能執行投票的公民權外，我認為目前各國疫情多國內全面解封的情形下，疫情指揮中心可以宣布投票當日解除疫情所有的限制，或立法院可以修改嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，將目前變種確診排除適用。

中國「走火入魔」甚至利用疫情清零，鞏固共產黨政權，這是不對的。期盼民主自由台灣的執政當局，務必珍視二十萬人的選舉權，中選會與疫情指揮中心應盡速協調，解決投票問題，是幸。（作者曾任區域醫院副院長，花蓮農人）

◎ 紀安秀

中選會公告新冠肺炎確診者不得出門投票，引起違憲疑慮，中選會表示，依大法官釋字第六九○號解釋，傳染病防治法規定之必要處置包含對人身自由強制隔離，故不違反法律明確性及比例原則。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝指出，若疫情持續下降，會調整管理措施，包括縮短確診者隔離天數，減少受影響人數。筆者認為，新冠肺炎已流感化，極大多數症狀輕微，如非公務或民間企業有防疫假可請，或有投保可請領理賠者，很多民眾根本不會通報。以指揮中心公布確診及親密接觸隔離者人數，投票當日將有數十萬人無法投票，嚴重侵害人民行使投票的公民權。中選會有必要與疫情指揮中心協調採取折衷方式，同意確診及隔離者得以出門投票，但應有相當的防範措施，維護監票及其他投票人員的健康。例如應由家屬或親友陪同，出門前上傳通報，到場後主動向監票人員表明，再由專門人員加強清消及帶同進入投票所，投票後隨即返回隔離處所，並再上傳通報，應該是可行的方法。

（作者為家庭主婦，台北市民）

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