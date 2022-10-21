社論》台灣應倡議區域應變合作對話

日本媒體前天報導指出，拜登政府正考慮與台灣聯合生產武器的計畫，以提升美國設計武器的產能、加速移交，並強化對中國的嚇阻力。對此，美國國務院不否認也不證實，但強調美方正檢視所有選項，確保軍備快速移交給台灣。隨著中共對台灣的軍事壓迫愈來愈大，「台灣有事、區域有事」的連動效應已逐漸浮現，美國基於印太區域的和平穩定，軍事援台的腳步也必須加快，避免兩岸因軍事失衡的持續擴大，反而更增長了中共武統的野心。

除了美國行政部門，參眾兩院正推動「台灣政策法」，包括武器盡速取得、因應中國灰色地帶威脅、提升台灣不對稱戰力等內容。法案並規劃在二○二三年到二○二七年無償提供六十五億美元軍事融資，並強調軍售交付期限。法案要趕在會期結束前通過，難度雖高，但我外交部證實，大部分牽涉台美軍事條款，將納入「二○二三年國防授權法案」修正案。美國國務卿布林肯本週罕見示警，「北京決心在更快的時間內實現統一，並可能動用武力將自治民主的台灣置於北京控制之下」。基於對中共的判斷，美國加大力道穩定台海，已成為美國行政與國會部門，以及民主、共和兩黨的高度共識。

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中共利用美國眾議院議長裴洛西訪台，在八月初發動環台軍演，之後共機、共艦更頻頻越過海峽中線，以挑釁作為，要區域國家吞下這「新常態」。其中所暴露的擴張圖謀，表面雖以「統一大業」的民族主義口號，作為併吞台灣的掩飾。實際是以步步蠶食手段，突破太平洋第一島鏈。「台海不是國際水域」、「台灣是中國的一部分」，都只是中國霸權擴大威脅的託詞。共軍八月軍演，不是只有對付台灣，還將飛彈射往日本經濟海域。這既是阻礙鄰近國家援台的訊號，同樣的，若這樣的侵台途徑能夠得逞，中共下一步必將瞄準東海與南海等海域，「複製貼上」，以相同模式輸出極權勢力，摧毀民主國度。

習近平的「中國夢」，隨著中共二十大召開，鞏固習的地位，這個夢還會繼續做下去。除了台灣首當其衝外，日本近年亦強烈感受來自中國的張牙舞爪。像是中國海警船屢屢侵入日本領海，也成「新常態」。中國並與俄羅斯聯手，數度派軍艦繞行日本周邊海域。北韓金正恩政權也趁機生事，在這段期間密集發射導彈，其中還飛越日本上空。幾個獨裁者合流，目的即在分散民主陣線合作應對的能量。包括若能切斷「台灣有事、日本有事」這個唇齒相依的戰略關聯，將使美國難以同時回應多處變局。台灣、日本及美國等國家一旦分身乏術，無暇他顧，將陷於被各個擊破的被動危機。

面對情勢升高，美國加緊協助提升台灣的防衛能力，我們明年度國防預算也增加十四％，整體國防預算達五千八百多億元，佔GDP比率約二．四％。日本亦深化與美國的安保合作，執政的自民黨並承諾五年內將軍事預算倍增至十兆日圓（約二．一兆台幣），展開自二戰以來最大規模的軍事建設。不過，這還是美台、美日等各以雙邊合作的形式進行，而在應對中俄、北韓等共同形成的更大威脅，仍缺乏涵蓋台灣的多邊安全合作架構。包括環太軍演等，繼續因敏感考量排除我們參與。很難想像當北京正把劍指向台灣之際，民主國家之間許多集體防衛準備，台灣反而獨顯空白。

中國武統台灣的可能性大增，美國、日本等國家也展開相關情境的兵推，進而論及對在台戰略產業的移存處置，或如何撤僑等問題。這些情況當然要與台灣政府會商。這說明「台灣有事、區域有事」的連動效應，應以廣泛的合作關係才能推行。這不光軍事層次，倘若台灣遭遇中共的海空封鎖時，我們與民主盟國要如何協作，維繫人員移動與物資運補等問題，均有賴共同研商，提出細緻與可行的方案。由此觀之，即便討論外國撤離在台僑民作法，也是從區域合作的應變機制，加以規劃。儘量避免這類非軍事情況的干擾，就能讓軍事準備更能集中在處理可能升高的安全情勢。當國際社會聚焦台海之際，我們應積極倡議區域應變合作的相互對話，例如先從撤僑等非軍事領域開始，再逐步擴大基礎，與區域國家強化危機因應的機制，這既有助於台灣安全，也是展現負責任國家的重要態度。

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