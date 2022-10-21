自由廣場》《颪》操襲事件有感

◎ 曹耀鈞

法務部行政執行署高雄分署的新建廳舍公共藝術作品，被檢舉涉嫌抄襲日本藝術家木野智史的作品「颪」（音同林）。據了解，高雄分署除了向木野智史本人緊急致意外，也同步要求得標廠商提出書面說明，並在日前邀集九名專家學者召開審查會，審查結果出爐，會中三名委員認定是「抄襲」、五名委員認定「高度相似」、一名委員則認為是「相似」作品。由於涉證事項明確，高雄分署將循流程擇日拆除，也將向廠商進行後續解約及求償等相關支出。

這個公共藝術品位處法務部所屬重要機關，作品名稱為「公平正義．圓融和諧」， 現在聽來格外諷刺。據報導指出，木野智史先生相當大度，他原先主張此作品雖然與自己的創作確實高度雷同，但是如果遭質疑的台灣藝術家能馬上道歉，自己也無意將事情鬧大。但是因為台灣設計人主張該作品外型簡單，其他人也能想得到，且素材與概念也不同，並非抄襲。所以他認為，為了台灣的藝術界，應儘速調查清楚。如今，台灣也算相當誠意、迅速地還給這位寬容的國際藝術家一個公道！但是，話說回來，行政執行署的專業不在藝術審查，受委託起造此藝術品的設計單位實在難辭其咎，愧對該公部門的信賴，並已陷其於不義，令人失望。

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我們國家為了鼓勵文化藝術產業的興盛，依《文化藝術獎助條例》第九條規定，要求公有建築物應設置之公共藝術價值不得少於該建築物造價百分之一，可謂對於國內的藝術設計相關業者的刻意扶植。但是近年來，國內公共藝術作品不斷涉及抄襲的爭議，而且從北到南持續發生。我們除了譴責抄襲者外，相關審標的專家是否也要用功一點，畢竟目前的曝光抄襲案件，許多是來自國際級的大師作品，那麼如果抄襲的是名不見經傳的國內外作品呢？如果深掘是不是有更多未爆彈呢？值得產官學界省思。

（作者為中華公共事務管理學會特聘研究員）

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