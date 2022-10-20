自由廣場》菲律賓政府又要霸凌台灣雇主

◎ 官文傑

二○一二年十月，菲律賓前總統艾奎諾三世片面宣布，要求台灣菲勞雇主必須負擔菲勞來台前的所有費用，包括護照、體檢、良民證、保險費、簽證費及仲介費等；我在十一月於自由廣場以「菲律賓總統霸凌台灣雇主」投書抗議，在自由時報刊登後，引起廣大迴響，菲國駐台勞工代表約我面談，並要我撤文公開道歉，在我當場予以拒絕後，菲國政府將我列入黑名單迄今。該案因雇主群起反彈，勞動部極度重視，在祭出不排除凍結菲勞因應後，菲國政府始收回成命！

事隔十年，菲律賓政府再度將台灣菲勞雇主當提款機，不過這次改為從聘僱菲勞的文件認證費用著手，除從原本以件計費改為以人頭計費外，更將原來一件四份從一四三五元調漲為五七四○元，漲幅高達四倍！如以小廠十人計算，其漲幅為四十倍！有些電子工廠動輒聘僱超過百人，其漲幅更是高達四百倍以上！如果這不是將台灣雇主當提款機甚麼才是？如果這不是將台灣雇主當提款機，甚麼才是？

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菲勞在台有十六萬人，以三年一期的合約計算，每年有五萬多人文件需重新認證，菲國政府可據此每年海撈三億多元，如此公然的無理需索能否得逞？端視勞動部如何應對！

其實，聘僱外勞本來就是民間商務行為，根本無需各輸出國政府干預，像台灣人出國打工，也從沒見過聘僱文件需經我國勞工主管機關認證，聘僱外勞文件認證旨在預防非法作假，我駐外單位即可把關，根本不需各國政府介入。像新加坡每年引進數十萬外勞，卻從不見他們的聘僱文件需各國政府認證，外勞到新加坡打工，只需手持護照及聘僱文件即可入境新加坡，海關會給予十四天觀光簽證，入境後至醫院體檢，再持合格體檢報告及聘僱文件至人力部門，即可獲核發居留簽證及二年有效綠卡！

記得勞動部長許銘春就任時，曾信誓旦旦說要開放更多國家外勞來台工作，但蔡總統第二任都已過半，至今還是只聞樓梯響，要想杜絕各外勞輸出國經常性的無理需索，開放更多輸出國是根本的解決之道；如許部長需要更多訊息或協助，我們將義不容辭的伸出援手，畢竟解決缺工問題，有效提振台灣經濟，是每個台灣人的責任也是義務！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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